"Mucha cadena y la manutención de tu hija para cuándo": duro pronunciamiento de Yailin contra Anuel

Yailin la más viral, la rapera, bailarina y empresaria de República Dominica, protagonizó un nuevo rifirrafe con Anuel en las redes sociales. Pues, el 17 de diciembre lo acusó de no estar pagando la cuota mensual acordada para los gastos de la hija que ambos tienen.

Su pronunciamiento fue duro e, incluso, lo señaló de exhibir recurrentemente joyería nueva, mientras que no realiza las transferencias para la manutención de la pequeña.

Además, también mostró una serie de pantallazos en los que puso en evidencia algunos mensajes candentes que Anuel le ha seguido enviando para manifestarle que no ha podido olvidarla y que quisiera volver a estar con ella.

Los duros mensajes que Yailin la más viral escribió contra Anuel

"Mucha cadena y mucha vaina y la manutención de tu hija para cuándo, qué vergüenza", indicó la artista dominicana en una historia de Instagram.

"Mucha película, el más gángster en las redes, pero no mantiene a su hija. Eso no es de gángster", agregó Yailin la más viral unos minutos después.

Y, por último, la bailarina retó al cantante de trap y reggaetón diciéndole que si era mentira lo que ella estaba diciendo, le respondiera para terminar de ponerlo en evidencia.

"No me hagas publicar lo que ya sabes porque estoy loca de que me respondas. Vamos, te espero", expresó.

Arcángel, cantante en disputa con Anuel, reaccionó a la acusación de Yailin la más viral

Arcángel y Anuel, los dos intérpretes de música urbana, se encuentran peleados desde hace algún tiempo. De hecho, el cantante de trap realizó un en vivo hace algunas noches hablando mal de él.

En consecuencia, en medio de esta disputa por la manutención de su hija, Arcángel también le escribió un duro mensaje a Anuel a través de las redes sociales.

"Paga la pensión, sé buen padre antes de querer ser bandido. Ser atento y responsable con tus hijos es de gángster y eso es lo que te debería hacer real hasta la muerte", puntualizó Arcángel.

Sin embargo, por el momento, Anuel no ha emitido ningún pronunciamiento acerca de la acusación que realizó Yailin la más viral en las redes sociales.