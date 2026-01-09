CANAL RCN
La hermana de Yeferson Cossio hizo inesperada confesión tras la nueva hospitalización del influencer por el problema cardíaco

Luego de que Yeferson Cossio volvió a mostrarse en camilla, una de sus hermanas reapareció en las redes y se pronunció. Esto dijo.

Foto: @yefersoncossio en Instagram.

enero 09 de 2026
03:49 p. m.
Yeferson Cossio, a través de sus redes sociales, les informó a sus seguidores que tuvo que volver a ser hospitalizado el pasado 6 de enero de 2026.

El creador de contenido había estado internado en una entidad hospitalaria a finales del 2025 y le descubrieron un problema en el corazón. En consecuencia, tuvo que practicarse una pequeña cirugía.

Sin embargo, hasta el momento, Yeferson Cossio no ha revelado qué fue lo último que le dijeron los especialistas y cuáles fueron los síntomas que volvió a sentir para ser hospitalizado.

En medio de esa situación, Gisela, una de las hermanas del creador de contenido, reapareció en las redes sociales e hizo una confesión.

Gisela estuvo junto a Yeferson Cossio en su más reciente hospitalización

Este 9 de enero, en una historia de Instagram, Gisela, la hermana de Yeferson Cossio, reconoció que estuvo alejada de las redes sociales porque asistió a la entidad médica junto a él.

Asimismo, hizo énfasis en que no se sintió bien, pero que todo empezó a mejorar en las últimas horas.

"Buenos días, espero que hoy tengan un día increíble y muy bendecido. Llevo dos días un poco pérdida porque antier estuve prácticamente todo el día con mi hermano en el hospital y ayer me sentía súper indispuesta", comenzó planteando la hermana de Yeferson Cossio.

"Pero hoy me desperté con toda la energía del mundo para hacerles contenido", añadió.

¿Qué es lo último que ha dicho Yeferson Cossio tras su nueva hospitalización por el problema en el corazón?

Yeferson Cossio también reapareció en las redes sociales en la noche del 8 de enero y aseguró que pronto revelará detalles nuevos de su estado de salud.

De hecho, el creador de contenido se comprometió a realizar una transmisión en vivo durante este 9 de enero para contar qué es lo que ha sucedido con su corazón.

