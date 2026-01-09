La novia de Yeferson Cossio está de luto: "tuve que decirle adiós"

Carolina Gómez, la pareja de Yeferson Cossio, abrió su corazón en las últimas horas e informó que en el inicio del 2026 tuvo que vivir uno de los momentos más difíciles de su vida.

A través de un video publicado en Youtube, la novia del creador de contenido informó que Oddy, el perro que fue su compañía incondicional durante 15 años, falleció.

Por lo tanto, en principio, ella tomó la decisión de apartarse de las redes sociales para enfrentar su duelo y darle el último adiós a su mascota.

Así fue como Carolina Gómez, la novia de Yeferson Cossio, confirmó la muerte de su perro

Después de que los internautas comenzaron a notar la ausencia de Carolina Gómez en las redes sociales, se contactaron con ella y la influencer decidió explicar lo sucedido en un video.

"Este no fue el inicio de año que me imaginé. Estos últimos días he estado muy pérdida, he recibido muchos mensajes y les cuento que no fue por vacaciones ni porque estuviera descansando ni porque estuviera bien. De hecho, fue porque tuve que decirle adiós a alguien que estuvo conmigo más de la mitad de mi vida. Estuve viviendo uno de los momentos más difíciles que me ha tocado atravesar porque mi perrito Oddy se estaba apagando", comenzó diciendo Carolina Gómez, la novia de Yeferson Cossio.

"Yo creo que nunca vamos a estar preparados para ese tipo de despedidas. Él ya venía enfermito los últimos siete u ocho meses, pero en los últimos días su salud empeoró un montón. Él tenía problemas respiratorios, se le estaba cerrando la tráquea y, por ende, estaba sufriendo mucho. Entonces, después de nebulizarlo y ver que su calidad de vida estaba empeorando, decidimos llevarlo al veterinario, le hicieron varios exámenes y nos dijeron que aplicarle la inyección era lo más recomendado para que sufriera menos", añadió.

Así fue como Yeferson Cossio le dio el último adiós al perro de Carolina Gómez tras su muerte

Carolina Gómez especificó que, a raíz de que todo sucedió muy rápido y Yeferson Cossio ha tenido problemas de salud, él no pudo estar con ella en la partida de su perro.

No obstante, el creador de contenido le envió un ramo de flores y una sentida carta de condolencias.

"Familia Gómez Echavarría, mis más sinceras condolencias, pero tengo la certeza de que el 'negro' ya está en un lugar en donde no existen sufrimientos. El verdadero amor nunca muere y en su momento se volverán a reunir del otro lado. Les deseo mucha fortaleza", redactó Yeferson Cossio.