Atento: se revelaron las recomendaciones que se deben tener en cuenta en el homenaje público para Yeison Jiménez

Los fanáticos, seres queridos y amigos podrán darle el último adiós a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

enero 14 de 2026
10:04 a. m.
Este 14 de enero, a partir de las 12:00 del mediodía, se realizará el homenaje público para despedir a Yeison Jiménez, el cantante que revolucionó la música popular y la llevó a otro nivel.

Los seres queridos, los amigos y los fanáticos del artista estarán presentes en el Movistar Arena para el último adiós del 'niño de Manzanares'. Según explicó su familia, un grupo de personas tendrá acceso desde las 12:00 hasta las 4:00 de la tarde, mientras que los demás, hasta que el aforo lo permita, entre las 4:00 y las 10:00 de la noche.

La entrada al homenaje de Yeison Jiménez es libre y gratuita y, desde la cuenta de Eventos Sírvalo Pues, compartieron unas recomendaciones fundamentales para evitar inconvenientes. ¿Cuáles son?

Estas son las recomendaciones para el homenaje público de Yeison Jiménez

"Solo entrarán personas mayores de 16 años. Los que tengan 16 y 17 tienen que venir con un acompañante. Las boletas se entregan en puntos estratégicos aquí en el Movistar Arena, no se dejen engañar porque están aprovechándose de la situación", se comenzó explicando en la cuenta de Eventos Sírvalo Pues.

"Se prohíbe el ingreso a personas en estado de embriaguez. No vayan a traer comida ni alcohol ni bebidas porque no se van a permitir. Además, de una manera muy respetuosa, no traigan velas. Vamos a despedir al más grande con el corazón", se agregó.

Luego de que las autoridades confirmaron la inesperada muerte de Yeison Jiménez y sus cinco acompañantes, su organización emitió un sentido comunicado.

"Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, lamentamos profundamente informar su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista, despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas", se comenzó redactando.

"Yeison viajaba junto a integrantes de su equipo de trabajo, quienes también fallecieron. Ellos fueron Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Waisman Mora, así como el capitán Fernando Torres. A sus familias les enviamos nuestro abrazo más profundo, nuestra solidaridad absoluta y nuestras oraciones en este momento tan duro", se añadió.

 

