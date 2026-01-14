"Estaba buscando cambiar de avión": impactante revelación de Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez

La voz de Yeison Jiménez, reconocido como el mejor cantante de la música popular colombiana en la actualidad, se apagó el pasado 10 de enero de 2026, en un trágico accidente aéreo.

La avioneta del artista, que despegó desde Paipa, Boyacá, con rumbo hacia Medellín, se precipitó en la vereda Romita y se incendió al hacer contacto con el suelo.

Yeison Jiménez iba acompañado del piloto y de los cinco integrantes de su equipo de trabajo que hacían parte de su círculo más cercano y, desafortunadamente, todos perdieron la vida en el siniestro.

Sin embargo, las autoridades continúan analizando todos los factores para determinar cuál pudo ser la causa de la falla inesperada que presentó la avioneta.

Y, en medio de esa coyuntura, Pipe Bueno, su colega y amigo, reveló que Yeison Jiménez tenía planes de cambiar el avión en el que se transportaba. ¿Por qué?

Esta fue la impactante confesión de Pipe Bueno sobre los planes que Yeison Jiménez tenía con la avioneta del accidente

En una entrevista con Caracol Radio, Pipe Bueno informó que habló con Yeison Jiménez acerca de su avión y que él le había dejado claro que en este 2026 tenía planes de cambiarlo por cuestiones de seguridad.

"Con los amigos cercanos que estamos un poco en ese mundo de la aviación, en algún momento hablamos del avión. Él fue el primero que empezó con el tema de la aviación privada para sus shows y después entré yo", comenzó explicando Pipe Bueno.

"De hecho, ahorita en las últimas semanas, él estaba buscando cambiar de avión porque diferentes personas se lo habían recomendado. Esto sin decir que fue culpa de la aeronave ni mucho menos, sino que simplemente para tocar este tema aéreo", agregó Pipe Bueno.

¿En dónde fueron las exequias de Yeison Jiménez?

Las exequias de Yeison Jiménez se realizaron el 13 de enero de 2026, en la funeraria Jardines del Recuerdo, ubicada en la Autopista Norte de Bogotá.

Por decisión de la familia, ese espacio fue privado, pero este 14 de enero se realizará un homenaje público en el Movistar Arena y la entrada será libre y gratuita.