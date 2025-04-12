CANAL RCN
Yina Calderón prepara un drástico cambio de look: esto es lo que viene

La empresaria aseguró que desea iniciar el 2026 renovada, apostándole a nuevos cambios y detalles en su vida.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
12:20 p. m.
Una de las influencers más polémicas de Colombia, Yina Calderón, compartió nuevos detalles sobre los cambios que planea realizar en su apariencia física.

¿Cuál es el nuevo cambio físico de Yina Calderón?

La empresaria estuvo recientemente en República Dominicana, donde participó en La Mansión de Luinny y compartió distintas experiencias con los participantes del programa.

Tras su regreso a Colombia, Yina aseguró que se vienen transformaciones importantes en su vida personal y profesional. Sin embargo, antes de asumir esos nuevos proyectos, quiere realizarse un retoque físico que marque el inicio de un 2026 “totalmente diferente”.

“Año nuevo, vidas nuevas, novio nuevo, amistades nuevas, todo nuevo… y look nuevo también”, expresó la creadora de contenido.

¿Por qué quiere cambiar el look Yina Calderón?

En sus redes sociales, confesó que planea hacerse un cambio físico antes de finalizar el 2025. Afirmó que su icónico cabello corto ya cumplió un ciclo, especialmente después de participar en dos realities con ese estilo.

“Ya siento que fue la época de mi cabello corto. Estuve en dos realities con ese look. Quiero hacerme un cambio de look chimba, para renovarme”, destacó.

La influencer adelantó que se tratará de un cambio drástico y espera que a todos sus seguidores les guste.

Por el momento, la creadora de contenido seguirá compartiendo más detalles sobre su vida personal y las distintas controversias en las que va a estar invlucrada.

