CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón tuvo apasionada y acalorada noche en ‘La mansión de Luinny’

Yina Calderón se hizo viral luego de que las cámaras del reality la registraran teniendo relaciones con un participante.

Yina
Foto: @yinacalderonoficial

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
04:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La creadora de contenido Yina Calderón vuelve a ubicarse en el centro de la conversación pública tras un episodio que se registró en el reality show dominicano La Mansión de Luinny. Durante las últimas horas, un video captado por las cámaras del programa se volvió viral en redes sociales, pues muestra a la influencer colombiana en una situación comprometedora junto al cantante Asaf Torres, uno de sus compañeros dentro del formato.

Aunque el reality ha destacado por sus dinámicas tensas y momentos inesperados entre los participantes, esta vez la atención se centró en una escena grabada dentro de la suite presidencial, uno de los espacios más reservados de la competencia. El clip, difundido rápidamente en plataformas digitales, ha encendido debates, comentarios y una oleada de especulaciones entre los seguidores del programa.

“No volveré a Colombia”: Yina Calderón hace contundente declaración desde República Dominicana
RELACIONADO

“No volveré a Colombia”: Yina Calderón hace contundente declaración desde República Dominicana

Una escena que desató especulaciones entre los espectadores

En el video se observa a Calderón y a Asaf Torres acercándose de manera cada vez más afectuosa, en medio de lo que parece ser un ambiente de confianza mutua. Ambos comienzan a besarse intensamente y, según lo registrado por las cámaras, continúan con comportamientos que muchos usuarios han interpretado como una demostración de intimidad más allá de un simple acercamiento.

Las imágenes no solo encendieron las alarmas entre los televidentes que siguen de cerca el programa, sino que también generaron múltiples teorías sobre si la pareja habría decidido llevar su relación dentro del reality a un plano más íntimo.

Aunque no existe confirmación oficial de lo ocurrido, la escena ha impulsado un sinfín de debates sobre los límites de convivencia dentro del formato y hasta dónde pueden llegar los participantes ante la permanente vigilancia del programa.

Asaf Torres, el otro protagonista de la polémica

Asaf Torres, músico y figura conocida en el reality por haber sido expretendiente de la creadora de contenido Karina García en una temporada anterior, es el segundo involucrado en el episodio. Su aparición en el video junto a Calderón ha avivado aún más la atención sobre su participación actual y sobre la dinámica que estaría desarrollando con la polémica influenciadora.

Yina Calderón se une al rechazo por secuestro del hijo de Giovanny Ayala: "Siempre vi que era buen papá"
RELACIONADO

Yina Calderón se une al rechazo por secuestro del hijo de Giovanny Ayala: "Siempre vi que era buen papá"

Como era de esperarse, la producción del programa no se ha pronunciado de manera detallada, manteniendo la expectativa sobre el manejo que le darán a esta situación en los próximos episodios. Sin embargo, lo ocurrido confirma nuevamente el impacto mediático que tiene Calderón dentro de cualquier formato en el que participa, generando conversación, controversia y un alto nivel de audiencia alrededor de sus acciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

¿Dónde ver EN VIVO y en directo el Megaland 2025?

Turismo

Los 10 lugares más remotos donde aún vive gente: estos son los más aislados del mundo

Turismo

Así es viajar por Guanajuato: el recorrido ideal entre Pénjamo, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende

Otras Noticias

Bucaramanga

Tiroteo en una joyería en Bucaramanga habría dejado un muerto, dos heridos y cinco capturados

Según el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se presentó tras un intento de robo hacia una persona en dicho recinto.

Venezuela

Venezuela responde a Trump: califica como “acto hostil y arbitrario” el anuncio sobre su espacio aéreo

Venezuela rechazó con firmeza el mensaje de Donald Trump que pedía considerar su espacio aéreo “cerrado”.

Liga BetPlay

Dimayor se pronunció tras cancelación de vuelos en Colombia: ¿Afecta la programación de Liga BetPlay?

Resultados lotería

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar