Yina Calderón aseguró que no volverá a Colombia: "No me valoraron"

La decisión anunciada por Yina Calderón durante un capítulo de 'La Mansión de Luinny' dio de qué hablar en redes sociales. La influenciadora afirmó que no regresará a Colombia y que planea construir una nueva vida en República Dominicana, país donde actualmente participa en el reality.

RELACIONADO La millonaria cifra que recibió Yina Calderón por su segundo lugar en La Mansión de Luinny

En sus propias palabras, Calderón expresó: “No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana… yo siento que en mi país no me han valorado”.

La creadora de contenido enfatizó que, aunque “ama su país”, considera que no ha recibido el reconocimiento que esperaba, por lo que tomó la decisión de quedarse en territorio dominicano. La frase “Colombia no me quiere” se convirtió en uno de los fragmentos más citados por los usuarios.

Reacciones del público y repercusión en redes

Las palabras de la empresaria desataron una ola de comentarios. Algunos usuarios señalaron que la declaración parecía una estrategia para llamar la atención, mientras otros celebraron la posibilidad de que la decisión sea definitiva.

A la par, también aparecieron mensajes que ponen en duda la firmeza del anuncio, como ya ha pasado en el pasado con la influencer. Sin embargo, hasta el momento no ha agregado nuevas aclaraciones sobre su decisión.

Un anuncio repetido y reforzado dentro del reality

En otro diálogo dentro del programa, Yina reafirmó: “Ya tomé la decisión de quedarme acá en República Dominicana trabajando… Yo ya no quiero volver a Colombia... Nunca me quiso”.

Estas palabras consolidaron la narrativa que ha mantenido desde que comenzó su participación en el reality grabado en República Dominicana. También mencionó la posibilidad de entrar a otro programa en el exterior, aunque sin detalles adicionales.

Con estas declaraciones, Yina Calderón vuelve a ocupar titulares y a generar conversación digital. Su postura sobre su permanencia en República Dominicana, unida a las reacciones polarizadas, reafirma la influencia que mantiene en redes y la visibilidad mediática que ha construido a través de su participación en distintos realities.