CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón aseguró que no volverá a Colombia: "No me valoraron"

La creadora de contenido aseguró que tiene la intención de radicarse definitivamente en República Dominicana.

Yina Calderón aseguró que no volverá a Colombia: "No me valoraron"
Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
03:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La decisión anunciada por Yina Calderón durante un capítulo de 'La Mansión de Luinny' dio de qué hablar en redes sociales. La influenciadora afirmó que no regresará a Colombia y que planea construir una nueva vida en República Dominicana, país donde actualmente participa en el reality.

La millonaria cifra que recibió Yina Calderón por su segundo lugar en La Mansión de Luinny
RELACIONADO

La millonaria cifra que recibió Yina Calderón por su segundo lugar en La Mansión de Luinny

En sus propias palabras, Calderón expresó: “No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana… yo siento que en mi país no me han valorado”.

La creadora de contenido enfatizó que, aunque “ama su país”, considera que no ha recibido el reconocimiento que esperaba, por lo que tomó la decisión de quedarse en territorio dominicano. La frase “Colombia no me quiere” se convirtió en uno de los fragmentos más citados por los usuarios.

Reacciones del público y repercusión en redes

Las palabras de la empresaria desataron una ola de comentarios. Algunos usuarios señalaron que la declaración parecía una estrategia para llamar la atención, mientras otros celebraron la posibilidad de que la decisión sea definitiva.

A la par, también aparecieron mensajes que ponen en duda la firmeza del anuncio, como ya ha pasado en el pasado con la influencer. Sin embargo, hasta el momento no ha agregado nuevas aclaraciones sobre su decisión.

Un anuncio repetido y reforzado dentro del reality

En otro diálogo dentro del programa, Yina reafirmó: “Ya tomé la decisión de quedarme acá en República Dominicana trabajando… Yo ya no quiero volver a Colombia... Nunca me quiso”.

¿Rompió en llanto?: así reaccionó Yina Calderón tras ser vencida por Karina García
RELACIONADO

¿Rompió en llanto?: así reaccionó Yina Calderón tras ser vencida por Karina García

Estas palabras consolidaron la narrativa que ha mantenido desde que comenzó su participación en el reality grabado en República Dominicana. También mencionó la posibilidad de entrar a otro programa en el exterior, aunque sin detalles adicionales.

Con estas declaraciones, Yina Calderón vuelve a ocupar titulares y a generar conversación digital. Su postura sobre su permanencia en República Dominicana, unida a las reacciones polarizadas, reafirma la influencia que mantiene en redes y la visibilidad mediática que ha construido a través de su participación en distintos realities.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Estos son los mejores creadores de contenido en Colombia, según la IA

Cine

Cines en China permiten la entrada de perros para ver Zootopia 2: video viral

Artistas

J Balvin rompe el silencio y revela cómo se encuentra cuidando su salud mental

Otras Noticias

Donald Trump

Presidente Petro responde a amenaza de Trump sobre posibles "ataques" a Colombia por producir cocaína

En medio de una reunión en la Oficina Oval, el republicano dijo: "He oído que Colombia produce cocaína (…) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques".

Prima

Trabajadoras domésticas recibirán prima en diciembre: así puede calcularla de acuerdo a la ley

Así puede calcular el valor de este pago que se otorga a estos empleados.

Donald Trump

¿Amenaza para Colombia? Trump dijo que cualquier país que trafique droga "está sujeto a ataques"

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto fue presentado como nuevo DT de Santa Fe : habló sobre fichajes, objetivos y Libertadores