Alto funcionario de Secretaría de Gobierno de Bogotá habría ordenado sellar bar al que no lo dejaron entrar

En la localidad de Teusaquillo de Bogotá, se vivió un bochornoso momento cuando un grupo de hombres de la Policía, los Bomberos y funcionarios de la Alcaldía intentaron realizar un operativo para cerrar un bar. Hasta ahí todo parecía una labor normal de las autoridades; sin embargo, el problema estuvo en que el accionar de los uniformados y funcionarios se dio porque uno de sus jefes lo pidió. Se trata de Andrés Márquez, el director de la gestión policiva de Bogotá.

Márquez es el encargado de coordinar varias autoridades para generar políticas públicas que permitan mantener la seguridad. Esto le otorga cierto mando sobre policías y bomberos, y por ello puede ordenar operativos en contra de actividades criminales y sellar establecimientos que incumplan algún tipo de norma.

De acuerdo con evidencia que obtuvo la FM, en el hecho que se presentó había tantos uniformados como para atrapar a un criminal peligroso. Pero no se traba de nada similar y la alta presencia de pie de fuerza pública se explicaba porque el director de la Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno había pedido sellar un bar al que no lo habían dejado ingresar, y aparentemente estaba en estado de embriaguez. Este podría ser uno de esos famosos casos de “¿usted no sabe quién soy yo?, y quedó registrado en video.

El funcionario fue uno de los aliados del exsecretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, que salió del gobierno de Bogotá con algunos reparos. La FM intentó obtener la versión de Márquez sobre si aprovechó o no su cargo para realizar un operativo, pero no obtuvo respuesta. También preguntó a la Alcaldía Local si es normal que en procedimientos de este tipo se utilice al cuerpo de Bomberos, funcionarios de la administración y Policía, pero tampoco recibió una respuesta.