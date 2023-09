¿Por qué no están llegando los recibos de energía a algunos barrios de Bogotá?: estas son las razones

El pasado 25 de agosto, la empresa Enel Colombia inició un cambio en los procesos de recaudo, facturación y cobranza. Ante esta situación, la compañía ha presentado retrasos en la fecha de entrega de las facturas, tanto de manera física como digital. Por tal motivo, si usted reside en Bogotá y no ha recibido su factura no se preocupe, ya que la empresa al ser consciente de este cambio anunció que no le suspenderán el servicio.

Ciudadanos reportaron no recibir factura del servicio de energía

Con preocupación por quedarse sin luz, algunos usuarios mencionaron a través de las redes sociales no haber recibido esta factura a sus correos electrónicos ni a sus hogares. Sin embargo, la compañía enfatizó en que todo se debe a un ajuste en su plataforma y que efectivamente hay un retraso en los registros de las cuentas de pago. Además de Bogotá, este inconveniente se ha presentado en algunos municipios de Cundinamarca.

¿Por qué no ha llegado mi factura de energía este mes?



Debido a la actualización de nuestros sistemas, tu factura no fue entregada en los días habituales. ¡No te preocupes! Una vez la recibas tendrás los tiempos normativos para realizar el respectivo pago. pic.twitter.com/tJ4cJxUJsQ — Servicio Enel Colombia (@EnelClientesCO) September 8, 2023

Usuarios en las redes sociales se pronunciaron

Una ciudadana mencionó a través de su cuenta de Twitter: “Cordial saludo. Sería un bonito detalle que generaran la facturación de este mes para poderles pagar. No está por medios digitales ni en físico”.

Ante esta inquietud, Enel Colombia respondió: “Hola te contamos que pensando en brindarte un mejor servicio nos encontramos realizando actualizaciones a nuestro sistema comercial, lo que podrá representar algunos cambios en las fechas de reparto de tu factura”.

Otra de las inquietudes fue: “¿Van a correr las fechas de pago?, ¿cómo accedemos a las facturas? si ni siquiera la página sirve. Por favor ampliar la información para cancelar el servicio y que luego no llegue con recargos”.

De inmediato, la compañía respondió: “Hola Claudia, te informamos que por la actualización se presentan cambios en la fecha de reparto de tu factura. Sin embargo, al recibirla tendrás el mismo tiempo habitual para pagarla”.