“No me sorprende”: vicepresidenta Francia Márquez sobre señalamientos a Benedetti

La vicepresidenta, Francia Márquez, hablo con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre la reciente crisis política que golpeó al Gobierno y que provocó la salida de dos personas de confianza del presidente Petro: Laura Sarabia, su jefe de Gabinete; y Armando Benedetti, quien era embajador de Colombia en Venezuela.

Durante una visita a Timbiquí, Cauca, la vicepresidenta se sinceró y contó su lectura respecto a lo sucedido y al aparente interés de personas apartadas de la izquierda, de acercarse al presidente tras su llegada al poder.

Frente a los últimos escándalos que han tenido en el ojo de la crítica la gestión de los ahora exfuncionarios, Márquez aseguró que el Gobierno se está ajustando como producto de una serie de tensiones que se han presentado, sobre todo teniendo en cuenta la disposición inicial de “construir con todos los sectores”.

“Yo creo que el Gobierno se está reacomodando para, efectivamente, impulsar el cambio que este país necesita. Al inicio había una disposición de construir con todos los sectores políticos, en términos de una bancada amplia, pero todo esto tiene que ver con las tensiones que se van dando, en la medida en que vamos avanzando como Gobierno Nacional”, manifestó.

Sobre los señalamientos en contra de Armando Benedetti, la vicepresidenta recordó que lo había conocido en campaña y que ya conocía las acciones que había protagonizado antes en el mundo político, por lo que recalcó no haberse sorprendido.

Siendo honesta, creo que hay que darle una segunda oportunidad a la gente

“Yo los conocí en campaña, no los conozco de fondo, nunca tuve antes la oportunidad de hablar con ellos, entonces no me siento defraudada. He visto sus acciones antes, entonces no me sorprende”, añadió.

Francia Márquez recuerda con dolor el racismo

La vicepresidenta le confesó a Noticias RCN que lo peor de estos meses de Gobierno ha sido enfrentar el racismo y los comentarios crueles de quienes “no la reconocen en su integridad humana”.

Aseguró que le genera dolor que su comunidad tenga que ver y escuchar todo eso. “Eso no ha sido bueno, ha sido doloroso, ha sido triste”, agregó.

Incluso, reveló que al interior del Gobierno ha tenido que luchar contra el machismo y el racismo, y que no es posible que el país tengan cabida episodios como estos, ya que han “sido muchos los que no la reconocen en su dignidad como una mujer negra, miembro de un pueblo”.

Me animalizan, tratándome como un animal (…) eso es indignante, eso duele

En el diálogo con José Manuel Acevedo, la vicepresidenta habló también sobre las expectativas que hay sobre Gobierno, los intentos de paz con el ELN, la relación con algunas figuras de la oposición y las polémicas en torno a su supuesto mal carácter y los criticados viajes en helicóptero.