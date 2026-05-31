Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en Colombia

Colombia tendrá segunda vuelta presidencial tras conocerse los resultados de las votaciones de este domingo 31 de mayo.

Según los más recientes boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los candidatos elegidos por los colombianos son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ninguno de los dos alcanzó el 50% más de las votaciones en el país.

Abelardo de la Espriella, el primero en primera vuelta

Con el 95.12% de las mesas informadas, el candidato Abelardo de la Espriella, junto con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, se impusieron ante los demás candidatos con el 43,77% de los votos.

En segundo lugar le sigue el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, junto con su fórmula Aida Quilcué, con el 40.88% de los votos.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, ocupa hasta ahora el tercer lugar junto con su fórmula Juan Daniel Oviedo, con el 6.91% de los votos.

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial de las elecciones en Colombia 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría, la segunda vuelta presidencial que definirá quién será el presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030, será el 21 de junio.