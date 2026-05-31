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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en Colombia

Con estos resultados, los colombianos volverán a las urnas el domingo 21 de junio para la segunda vuelta presidencial.

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
05:09 p. m.
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Colombia tendrá segunda vuelta presidencial tras conocerse los resultados de las votaciones de este domingo 31 de mayo.

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Según los más recientes boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los candidatos elegidos por los colombianos son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ninguno de los dos alcanzó el 50% más de las votaciones en el país.

Abelardo de la Espriella, el primero en primera vuelta

Con el 95.12% de las mesas informadas, el candidato Abelardo de la Espriella, junto con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, se impusieron ante los demás candidatos con el 43,77% de los votos.

En segundo lugar le sigue el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, junto con su fórmula Aida Quilcué, con el 40.88% de los votos.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, ocupa hasta ahora el tercer lugar junto con su fórmula Juan Daniel Oviedo, con el 6.91% de los votos.

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De acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría, la segunda vuelta presidencial que definirá quién será el presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030, será el 21 de junio.

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