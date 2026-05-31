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Elecciones 2026: entregan el balance de seguridad de la jornada de este 31 de mayo

La fuerza pública señaló que la jornada se llevó a cabo de forma pacífica y con todas las garantías.

Foto: montaje realizado con imágenes del Ejército Nacional y la Registraduría
Foto: montaje realizado con imágenes del Ejército Nacional y la Registraduría

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
05:21 p. m.
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A las 4:00 p.m. de este domingo 31 de mayo, se cerraron oficialmente las urnas, dándole conclusión a una jornada histórica en la que millones de colombianos ejercieron su derecho al voto.

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Por medio de una rueda de prensa, la fuerza pública entregó el balance de seguridad a nivel nacional.

Autoridades destacaron la jornada

Hernán Penagos, registrador nacional, destacó que la jornada se llevó a cabo de manera pacífica. Hubo más de 122 mil puestos de votación a los que los colombianos acudieron.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó el balance en materia de seguridad: “Hoy le dimos una gran lección al mundo, confirmamos que cuando todos remamos para el mismo lado, podemos lograr lo imposible”.

Adicionalmente, recalcó el trabajo articulado de las autoridades, tanto las locales como las gubernamentales e internacionales. Durante la jornada, no hubo alteraciones significativas del orden público ni atentados.

¿Hubo capturas?

No obstante, sí se presentaron delitos electorales, se incautó propaganda electoral en Villavicencio, Valledupar, Pasto y Trinidad. El ministro señaló que los esfuerzos deben mantenerse de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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Desde la Policía, el general William Rincón también destacó que el día se desarrolló como se esperaba, sin complicaciones. A nivel nacional, hubo 89 capturas relacionadas con orden judicial por delitos sexuales, hurto, homicidio y otros delitos. También hubo siete por delitos electorales (cinco en Popayán, una en Valledupar y una en Cali).

Asimismo, se impusieron 37 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Se recibieron 804 quejas en el país y hubo 755 relacionadas con eventos de duda.

“Tuvimos un excelente comportamiento y resultados. Aún no ha terminado, es la primera fase. Estamos entrando a la segunda fase con el conteo”; concluyó el general.

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