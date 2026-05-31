Capturaron a cinco personas en Popayán por presunta compra de votos: así estuvo el panorama

La jornada electoral en el departamento del Cauca estuvo marcada por varios hechos que llamaron la atención de las autoridades y de los organismos encargados de garantizar la transparencia de las votaciones.

Por un lado, las fuertes lluvias registradas durante la tarde dificultaron la movilidad de algunos ciudadanos que acudían a las urnas. Además, durante las primeras horas del día se presentó una importante emisión de ceniza del volcán Puracé.

Sin embargo, uno de los hechos más relevantes de la jornada estuvo relacionado con la captura de cinco personas en Popayán, señaladas de participar presuntamente en actividades de compra de votos.

¿Qué ocurrió en Popayán durante la jornada electoral?

Las autoridades confirmaron la captura de cinco personas en la Comuna 2, ubicada en el norte de Popayán.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, los detenidos corresponden a cuatro mujeres y un hombre que habrían estado involucrados en una presunta estrategia para influir ilegalmente en el voto de los ciudadanos.

Las capturas se realizaron durante operativos desarrollados en medio de las elecciones y ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar su responsabilidad en los hechos investigados.

¿Cómo operaría la presunta compra de votos?

Según la información oficial, las personas capturadas estarían ofreciendo dinero a ciudadanos a cambio de favorecer a una determinada colectividad política en las urnas.

Posteriormente, presuntamente solicitaban los certificados electorales y verificaban los datos de los votantes para incorporarlos a un listado.

Las autoridades consideran que esta práctica podría constituir un delito electoral, ya que tendría como finalidad comprobar el cumplimiento de acuerdos relacionados con la compra de votos.

La investigación busca establecer el alcance de estas actividades y determinar si existen más personas involucradas.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó desde Bogotá las capturas y explicó que la información recopilada apunta a una posible estructura dedicada a este tipo de prácticas durante la jornada democrática.

Ahora, tras las capturas, las autoridades judiciales deberán avanzar en la recopilación de pruebas y en la verificación de los hechos denunciados.