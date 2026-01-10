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Auxiliar de enfermería fue capturado por un presunto caso de abuso sexual a un paciente en UCI

El detenido habría agredido al paciente el 25 de agosto mientras realizaba labores de aseo en el centro médico.

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
08:36 a. m.
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Un auxiliar de enfermería fue capturado en Bogotá luego de ser acusado de abusar sexualmente de un paciente que se encontraba en estado de vulnerabilidad en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Capturado auxiliar de enfermería implicado en caso de abuso

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La víctima, quien permanecía internada en un centro médico, tenía limitaciones en su movilidad, no podía hablar ni defenderse al momento del presunto delito.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 25 de agosto, cuando el ahora detenido realizaba labores de aseo y cuidado del paciente en la UCI.

Según información de las autoridades, el auxiliar aprovechó la condición de indefensión de la víctima para cometer la agresión sexual mientras cumplía con sus funciones profesionales en el establecimiento de salud.

Los detalles del caso revelaron que la captura del sujeto se produjo después de que la víctima lograra realizar la denuncia formal ante las autoridades competentes.

Gracias al delicado testimonio, se desencadenó una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que permitió recopilar los elementos necesarios para proceder con la acción judicial y detener al señalado.

Capturado deberá responder ante la justicia

Las autoridades colombianas emitieron una orden de captura contra el auxiliar de enfermería por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

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Por ahora, la investigación continúa su curso para determinar las circunstancias exactas de los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Se sabe que el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes definirán su situación jurídica en las próximas horas.

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