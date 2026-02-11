Acribillaron a tiros a comerciante de vehículos en el norte de Cali: ya había antecedentes

Un nuevo episodio de violencia ocurrió en el norte de Cali. Esta vez, el ataque ocurrió frente a un establecimiento de compra y venta de vehículos ubicado sobre la avenida Vásquez Cobo, donde fue asesinado John Rodríguez, propietario del negocio.

El crimen se registra apenas dos semanas después de que en ese mismo lugar varios vehículos fueran incinerados en circunstancias que también son materia de investigación.

Asesinaron a tiros a comerciante de vehículos en el norte de Cali

Según versiones preliminares, hombres armados llegaron hasta el local comercial y arremetieron contra dos personas que se encontraban en el sitio. Los atacantes dispararon directamente contra las víctimas.

Como consecuencia del impacto de los proyectiles y la gravedad de las heridas, John Rodríguez murió en el lugar de los hechos. La otra persona resultó lesionada.

El ataque ocurrió frente al establecimiento de venta de vehículos. Tras escucharse los disparos, patrullas de la Policía Nacional reaccionaron de inmediato.

Capturan a dos personas que habrían asesinado a un hombre en el norte de Cali

El oficial de control de seguridad ciudadana de Cali, Javier Martín, confirmó la captura de dos personas presuntamente vinculadas con el hecho, así como la incautación de armas.

Frente a un local de venta de vehículos, inmediatamente se presenta este hecho, las patrullas de la Policía Nacional reaccionan, logrando la captura de dos personas, la incautación de dos armas de fuego y la inmovilización de una motocicleta. Estos hechos son materia de investigación por parte de la autoridad judicial.

RELACIONADO USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego y fue inmovilizada una motocicleta que estaría relacionada con el caso. Todo quedó bajo análisis de la autoridad judicial.

Las investigaciones ahora buscan establecer si el homicidio guarda relación con el incendio de varios vehículos ocurrido hace alrededor de dos semanas en el mismo establecimiento. Entre las hipótesis que manejan las autoridades se encuentra un posible caso de extorsión.