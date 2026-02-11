CANAL RCN
Colombia

ATENTO: ¡se registró fuerte temblor en Colombia hoy 11 de febrero de 2026!

El temblor alcanzó los 4.8 de magnitud. Descubra en qué municipios se sintió.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
06:53 a. m.
En la madrugada de este 11 de febrero de 2026, hubo en Colombia un temblor que no solo superó los 4.5 de magnitud, sino que alcanzó los 5 de intensidad percibida.

Este se reportó en Santander, sobre las 12:59 de la mañana. ¿Dónde fue el epicentro? ¿En qué municipios se sintió? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor fuerte que se sintió en Colombia hoy 11 de febrero de 2026

  • 12:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 11 de febrero de 2026

  • 1:41 a.m.

Epicentro: La Belleza, Santander.

Magnitud. 2.2.

Profundidad: 181 kilómetros.

  • 1:53 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

  • 4:17 a.m.

Epicentro: Bagadó, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 27 de Bagadó (Chocó), a 29 de Pueblo Rico (Risaralda) y a 40 de Andes (Antioquia).

  • 4:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Las entidades y los expertos han indicado que durante los temblores se debe evitar lo siguiente:

  • Correr.
  • Utilizar ascensores.
  • Hacerse debajo de los marcos de las puertas.
  • Estar cerca de ventanas o vidrios.
  • Evacuar hacia lugares rodeados de árboles y cables de electricidad.
  • No acordar un punto de encuentro con los familiares.
