DIAN abre primera subasta de 2026: hay carros y motos desde los tres millones de pesos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha dado inicio oficial a su calendario de remates para el año 2026, lanzando la primera gran subasta virtual de vehículos, joyas y otros bienes aprehendidos.

Esta jornada, que se desarrolla a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular, destaca por ofrecer precios base altamente competitivos, con motocicletas y automóviles que parten desde los $3 millones de pesos, convirtiéndose en una oportunidad única para compradores e inversionistas.

RELACIONADO DIAN aclara topes obligatorios para estas personas responsables del IVA en Colombia

La entidad confirmó que la subasta estará abierta desde las 8:00 a. m. de este miércoles 11 de febrero hasta las 2:30 p. m. del viernes 13 de febrero.

Durante estos tres días, los ciudadanos podrán pujar por una variada selección de activos que han sido decomisados o declarados en abandono a favor de la nación.

Catálogo completo de los carros, motos y demás que subasta la DIAN

Vehículos familiares y camionetas son los más apetecidos. Modelos de marcas reconocidas con precios base que inician en los $3.500.000. Además, están las motocicletas que van desde gamas bajas para transporte diario hasta opciones de mayor cilindrada.

Moto Suzuki, año 2008, color negro: precio base de $ 11'656.000.

Moto Ducati, año 2013: precio base de $ 21'691.000.

Cuatrimoto Suzuki Quad Racer, año 1988, color amarillo: precio base de $ 3'250.000.

Cuatrimoto Suzuki Quad Racer, año 1988, color amarillo: precio base de $ 3'250.000. Camioneta Jeep Grand Cherokee Laredo, año 1996, color verde: precio base de $ 7'230.000.

Camioneta Toyota FJ Cruiser, año 2011, color azul: precio base de $ 85'739.000.

Camioneta Dodge RAM 2500, año 2016, color gris granito: precio base de $ 86'749.000.

Carro Ford Fiesta, año 2019, color plata: precio base de $ 37'010.000.

Camioneta Volkswagen Tiguan, año 2010, color gris: precio base de $ 35'937.000.

El proceso es 100% digital, lo que permite la participación de ciudadanos desde cualquier región del país. Para asegurar la transparencia y evitar fraudes, la DIAN ha enfatizado que el único canal autorizado es el portal de El Martillo.

Pasos para participar en la subasta de la DIAN