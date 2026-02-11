CANAL RCN
Economía

DIAN abre primera subasta de 2026: hay carros y motos desde los tres millones de pesos

La entidad dio a conocer un catálogo de distintos vehículos que van desde los 3 millones.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
08:00 a. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha dado inicio oficial a su calendario de remates para el año 2026, lanzando la primera gran subasta virtual de vehículos, joyas y otros bienes aprehendidos.

Esta jornada, que se desarrolla a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular, destaca por ofrecer precios base altamente competitivos, con motocicletas y automóviles que parten desde los $3 millones de pesos, convirtiéndose en una oportunidad única para compradores e inversionistas.

La entidad confirmó que la subasta estará abierta desde las 8:00 a. m. de este miércoles 11 de febrero hasta las 2:30 p. m. del viernes 13 de febrero.

Durante estos tres días, los ciudadanos podrán pujar por una variada selección de activos que han sido decomisados o declarados en abandono a favor de la nación.

Catálogo completo de los carros, motos y demás que subasta la DIAN

Vehículos familiares y camionetas son los más apetecidos. Modelos de marcas reconocidas con precios base que inician en los $3.500.000. Además, están las motocicletas que van desde gamas bajas para transporte diario hasta opciones de mayor cilindrada.

  • Moto Suzuki, año 2008, color negro: precio base de $ 11'656.000.
  • Moto Ducati, año 2013: precio base de $ 21'691.000.
    Cuatrimoto Suzuki Quad Racer, año 1988, color amarillo: precio base de $ 3'250.000.
  • Camioneta Jeep Grand Cherokee Laredo, año 1996, color verde: precio base de $ 7'230.000.
  • Camioneta Toyota FJ Cruiser, año 2011, color azul: precio base de $ 85'739.000.
  • Camioneta Dodge RAM 2500, año 2016, color gris granito: precio base de $ 86'749.000.
  • Carro Ford Fiesta, año 2019, color plata: precio base de $ 37'010.000.
  • Camioneta Volkswagen Tiguan, año 2010, color gris: precio base de $ 35'937.000.

El proceso es 100% digital, lo que permite la participación de ciudadanos desde cualquier región del país. Para asegurar la transparencia y evitar fraudes, la DIAN ha enfatizado que el único canal autorizado es el portal de El Martillo.

Pasos para participar en la subasta de la DIAN

  1. Los interesados deben crear un usuario en el portal El Martillo, validando su identidad con preguntas de seguridad.
  2. Es vital revisar las fichas técnicas, ya que los bienes se venden en el estado en que se encuentran ("as is").
  3. Para habilitar la oferta, el participante debe realizar un depósito a través de PSE. Generalmente, se requiere consignar el 40% del valor base del lote de interés.
  4. Durante los días del evento, los usuarios entran a la "Sala de subastas virtuales" para mejorar las ofertas existentes.
