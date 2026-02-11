Luis Díaz y un dato impresionante: ya hace parte del mejor ataque en la historia de la Bundesliga

El Bayern Múnich atraviesa una de las etapas ofensivas más impresionantes de su historia reciente y las cifras lo respaldan. El club bávaro publicó un informe en el que destaca el rendimiento del tridente conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, una sociedad que ha elevado el promedio goleador del equipo a niveles nunca antes vistos en la Bundesliga. Los números no solo reflejan eficacia, sino que ya ubican a este ataque como el más productivo en el torneo alemán tras las primeras 21 jornadas.

Según el reporte del propio club, los tres futbolistas han superado las 20 participaciones directas en anotaciones entre goles y asistencias, una marca inédita para un trío ofensivo en este punto de la temporada. En conjunto, el Bayern acumula 79 goles, cifra que deja atrás el registro de 68 anotaciones que el mismo club había establecido en la campaña 2021-2022 a esta altura del calendario.

Un tridente que rompe los registros históricos

Las estadísticas del Bayern son contundentes y reflejan el impacto de sus principales figuras en ataque. El informe subraya que las cifras hablan por sí solas: el equipo no solo muestra solidez ofensiva, sino que atraviesa un momento históricamente excepcional. Con 79 goles en 21 partidos, el conjunto bávaro se posiciona como el ataque más efectivo en la historia de la Bundesliga en ese tramo de competencia.

El protagonismo del tridente es evidente. Entre Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise suman 47 goles en ese mismo periodo, con 24 del delantero inglés, 13 del extremo colombiano y 10 del atacante francés. Este aporte representa más del 59 % de los tantos del equipo, un dominio ofensivo que marca diferencias dentro y fuera del campeonato alemán.

Además, por quinta vez en la historia del torneo, un club cuenta con tres jugadores que alcanzan al menos diez goles tras 21 jornadas, pero nunca antes se había visto un trío tan determinante como el actual del Bayern.

Un ritmo goleador para los libros del fútbol

El impacto de este ataque no solo se mide a nivel local, sino también en comparación internacional. El informe del club señala que, si el Bayern mantiene el promedio goleador actual durante toda la temporada, podría alcanzar los 128 tantos en la liga, una cifra histórica en el fútbol europeo.

Ese registro solo tiene un antecedente en el fútbol inglés, cuando el Aston Villa logró una marca similar en la temporada 1930-1931, hace más de nueve décadas. De mantenerse la tendencia, el conjunto alemán no solo dominaría la Bundesliga, sino que también podría firmar una campaña que quede grabada en los libros del fútbol mundial.

Con Kane como referencia, Díaz aportando desequilibrio por las bandas y Olise sumando creatividad y gol, el Bayern ha encontrado una fórmula ofensiva que combina talento, eficacia y regularidad. El desafío ahora será sostener ese rendimiento en el tramo decisivo de la temporada para convertir los números en títulos y en una marca histórica difícil de igualar.