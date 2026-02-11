¿Álex Saab sería testigo contra Nicolás Maduro? Revelan detalles de una nueva investigación

Durante la madrugada del pasado miércoles 4 de febrero, unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia y el FBI arrestaron a Álex Saab, empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

La captura se efectuó un mes después de la extracción de Maduro. Hace pocos días, había dejado de ser ministro de Industria, luego de que la presidenta interina Delcy Rodríguez lo destituyera.

Álex Saab había sido indultado en 2023

Fue el segundo arresto de Saab. La primera vez fue en 2020 cuando se encontraba en Cabo Verde. Estados Unidos lo requería por blanquear dinero y otros cargos, pero recibió el indulto del entonces presidente Joe Biden en 2023.

Después de las elecciones ilegitimas de 2024 que dieron como ganador a Maduro, Saab volvió a Venezuela para ejercer como jefe de cartera.

Sin embargo, con la administración Trump, los papeles han cambiado. The Associated Press reveló que el Departamento de Justicia investiga presuntos sobornos del régimen para importar alimentos.

Presuntos sobornos en importación de alimentos

Las pesquisas se centran en el programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), promulgado por el régimen y que buscó darle los alimentos básicos a la ciudadanía.

AP señaló que un gobernador habría contratado una empresa bajo la intermediación de Álvaro Pulido (socio de Saab) para importar 10 millones de cajas de alimentos.

Sin embargo, el costo real era menor, por lo que presuntamente exigió sobornos. Al final, el negocio se efectuó y Saab habría sido quien ocultó los pagos por debajo de la mesa.

AP también reveló que antes de su primer arresto, el exministro presuntamente tuvo una reunión con agentes de la DEA. Al parecer, “ayudó a desentrañar la corrupción del círculo íntimo de Maduro”.

En ese orden de ideas, su arribo a Estados Unidos podría servir también para que sea testigo en el proceso contra el líder del régimen. En diálogo con la agencia, el exfiscal David Weinstein afirmó que “Saab puede describir una gama de actividades criminales durante el gobierno de Maduro”.