CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Hombre le propinó golpiza y patadas a un policía a plena luz del día en Bogotá

Al parecer, el uniformado le llamó la atención por un mal acto en la vía. El hombre fue capturado.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 11 de 2026
06:54 a. m.
A través de redes sociales, se conoció el video de una agresión contra un policía en Bogotá. Ocurrió en vía pública y a plena luz del día en el barrio San Pedro de Suba. Lo que habría comenzado como un llamado de atención, acabó en violento suceso.

El video mostró a un hombre de 27 años gritándole al policía, quien se encontraba en la patrulla. El sujeto estaba molesto por una situación que habría ocurrido hace pocos segundos.

Hombre le dio golpes y patadas mientras cambiaba el semáforo

Cuando todo parecía quedar en eso, el uniformado se bajó y señaló al hombre, quien respondió lanzándole un golpe en el rostro. El policía alcanzó a perder un poco el equilibrio y se chocó con una motocicleta.

El agresor después le lanzó una patada y el policía pidió que se calmara. Luego le propinó otro fuerte puño en la cara. Ambos siguieron discutiendo mientras los presentes esperaban que el semáforo cambiara a verde. Otra uniformada tuvo que intervenir.

Policía solo le habría llamado la atención

La situación que comenzó con la pelea fue que, al parecer, el hombre hizo una peligrosa maniobra que podía provocar un accidente. El policía le hizo el llamado de atención, lo cual desató la ira del agresor, golpeando también al vehículo.

A los pocos minutos, el hombre fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía, a la espera de que lo imputen por violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas e intimidación.

El director de la Policía, William Rincón, rechazó lo ocurrido: “Quien agrede a un policía, agrede a Colombia. No permitiremos que la violencia y la intolerancia pretendan imponerse sobre la legalidad. Actuaremos con firmeza para que estos hechos no queden en la impunidad. Al responsable de estos hechos le caerá todo el peso de la Ley”.

