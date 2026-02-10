USB con escritos delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

En Francia, un hombre de 79 años, identificado como Jacques Leveugle, fue capturado y permanece encarcelado, acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre los años 1967 y 2022 en distintos países del mundo, entre ellos Colombia.

Ante la magnitud de los hechos y la imposibilidad de identificar plenamente a todas las víctimas, las autoridades emitieron este martes un llamado público a testigos, con el objetivo de que otras posibles víctimas puedan presentarse y denunciar.

USB con imágenes delató a hombre que abusó a más de 80 menores y asesinó a su madre

El caso salió a la luz luego de que el sobrino del acusado encontrara una memoria USB perteneciente a su tío.

En el dispositivo, el hombre había almacenado escritos personales en los que relataba supuestas “relaciones sexuales” con menores de entre 13 y 17 años.

El fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, explicó en rueda de prensa que el contenido de la memoria USB corresponde a 15 tomos de información, lo que permitió a los investigadores establecer que al menos 89 menores habrían sido víctimas de agresiones sexuales cometidas por el acusado a lo largo de más de cinco décadas.

De acuerdo con la investigación, las agresiones ocurrieron en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas e India, así como en el suroeste de Francia y en el territorio francés de Nueva Caledonia, ubicado en el océano Pacífico.

¿Cómo lograba cometer los abusos contra las menores?

Según lo expuesto por el fiscal, el acusado viajaba constantemente y, en cada país donde se establecía, lo hacía bajo actividades relacionadas con la educación y el apoyo escolar, lo que le permitía acercarse a jóvenes.

Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes.

Las autoridades indicaron que inicialmente se consideró que sería posible identificar a todas las víctimas mediante el análisis interno del material, pero con el avance de la investigación se evidenció una dificultad mayor.

“Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas”, pero “nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro”, señaló el fiscal, precisando que algunas víctimas aparecen únicamente con su nombre, sin otros datos que permitan ubicarlas.

Por esta razón, la justicia francesa decidió hacer público el nombre del acusado, con el fin de facilitar que otras posibles víctimas puedan reconocerse y presentarse ante las autoridades en el marco del llamado a testigos.

Hombre acusado de abusar a 89 menores también asesinó a su madre

Durante la investigación, también se conoció que el hombre dejó consignado en sus escritos haber matado de forma voluntaria a dos personas.

Según explicó el representante del Ministerio Público, el acusado reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, quien padecía cáncer en fase terminal, en la década de 1970.

Asimismo, admitió haber causado la muerte de su tía de 92 años en la década de 1990. Sobre este hecho, el acusado indicó que la mató cuando tenía previsto viajar al sur de Francia, ya que la mujer le suplicaba que no se marchara.

El proceso judicial continúa en curso, mientras las autoridades avanzan en la identificación de víctimas y mantienen abierto el llamado internacional a testigos, debido a la dimensión y gravedad de los hechos.