¡Propuesta de matrimonio! Así se vivió el primer congelado familiar en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Los participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia celebraron haber cumplido su primer mes aislados del mundo exterior por lo que las emociones no se hicieron esperar al lograr superar los principales obstáculos de convivencia y adaptarse al famoso lugar.

No obstante, algunos jugadores han manifestado sentir gran nostalgia por la ausencia de sus seres más queridos ya que incluso han dado a conocer su interés por abandonar el juego para poder ir a su encuentro.

Primer congelado familiar en La Casa de los Famosos

La popular dinámica de los “congelados” ha sido ampliamente polémica para el programa ya que por medio de estos se han vivido momentos épicos y de alto interés por parte de millones de internautas y fanáticos.

Para la tercera temporada, el ‘Jefe’ decidió realizar el primer congelado de la temporada ya que ingresó Juan Pablo y Samantha, pareja e hija de la famosa Manuela Gómez.

El ingreso desató gran consternación en la mujer ya que al escuchar la voz de su pareja logró identificar de que se trataba de una visita familiar. No obstante, al ver a la pequeña, Gómez rompió en llanto ya que no logró contener sus sentimientos, pues en dicho instante su pareja sacó un anillo de compromiso y se lo entregó.

Ante la importante cantidad de sentimientos, la participante no logró quedarse inmóvil por lo que decidió alzar a su pequeña hija y agradecer a su prometido por el detalle. Pese a que el ‘Jefe’ no anunció medidas, se espera que Gómez pueda llegar a tener una sanción por incumplir la regla de no moverse.

Nuevos participantes en La Casa de los Famosos

Por otro lado, el ‘Jefe’ de la casa más famosa del país anunció el ingreso de dos nuevos jugadores para la competencia. Se trata de la cantante y actriz Lady Noriega y el reconocido actor Juan Carlos Arango, quienes se unirán próximamente a la competencia para impactar a los demás participantes que siguen en juego.