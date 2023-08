Agenda de no repetición: la estrategia del canciller Álvaro Leyva que ha generado dudas

En los últimos días el país presenció la declaración del exjefe paramilitar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Mario Jiménez, más conocido como ‘Macaco’, quien participó en un acto público liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el que habló sobre diferentes temas.

Entre lo más relevantes que ‘Macaco’ abordó fue sobre el supuesto apoyo que tuvo el exmagistrado José Leonidas Bustos hacia el exfiscal Néstor Humberto Martínez para afectar la imagen del ahora presidente Gustavo Petro, de la infiltración del grupo armado en Ecopetrol, entre otros.

Las declaraciones que no tuvieron un valor judicial sirvieron para que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) citara a 'Macaco' a una audiencia para los días 8 y 9 de noviembre en la cual deberá hablar sobre el conflicto armado y exponer sus aportes a la verdad.

El acto liderado por la Cancillería se da en medio de la denominada agenda de no repetición en la cual se busca escuchar los testimonios de exlíderes de grupos armados con el fin de contribuir a la verdad.

Este es el segundo acto que se da en el marco de esa agenda, el primero se desarrolló en Juan Frío, Norte de Santander, en donde fue escuchado extrajudicialmente el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La agenda liderada por el canciller Álvaro Leyva ha generado diversas reacciones, esto teniendo en cuenta el significado político de las declaraciones de los exjefes paramilitares.

¿Es la Cancillería la encargada de liderar estos actos?

Pese a que cuando fue designado como canciller el presidente Gustavo Petro nombró a Leyva como el ministro de la paz, las funciones específicas del Ministerio están enfocadas en la política exterior del país ante el mundo.

Sobre la organización de este tipo de actos políticos enfocados en la paz, el analista y consultor político Juan Falkonerth aseguró que estos lo que hacen es beneficiar la imagen del Gobierno.

“No hay ningún valor jurídico que se pueda desprender de la actividad que realiza la Cancillería. Casualmente hace unos elementos de juicio de los cuales podría pensarse que está teniendo un impacto político que le favorece al Gobierno, que estaría buscando unos privilegios aterrizados en la paz total y ante la JEP”, explicó el consultor.

Por su parte, el analista y docente Mauricio Jaramillo afirmo que ese tipo de temas son los que identifican al canciller.

“Es un mensaje claro de Leyva, llegó a la Cancillería para recuperar un poco el discurso de la paz en la política exterior, es el perfil de Leyva como negociador, lo que ha hecho es abrirle la puerta de la Cancillería a las personas que quieren testimoniar ante la JEP”, afirmó Jaramillo.

Y cuestionando ese tipo de actos, el analista Jorge Iván Cuervo consideró que esa no es la función del Ministerio.

“Me parece raro. No me parece función de la Cancillería, no le encuentro una justificación. Si les interesa la versión de esos exjefes paramilitares que hagan lo necesario para que declaren ante la JEP y en los casos donde pueden aportar a la verdad”, explicó Cuervo.

¿Qué relación tiene con la política exterior de Colombia?

Sobre si este tipo de actos están relacionados con la política exterior del país, el consultor Falkonerth aseguró que no hay nada que justifique que ese tipo de temas sean liderados por la Cancillería.

“Hay que ser críticos y preguntarse cuál es la razón de ser del canciller para abrir esos escenarios y abrirle los micrófonos a ese tipo de personas, no hay razón alguna para que se justifique. No se guarda ninguna relación con el ejercicio misional que tiene la Cancillería”, afirmó el consultor.

Opinando diferente, Jaramillo explicó que esa es una de las áreas que ha vinculado el Ministerio a la política exterior de Colombia.

“Simbólicamente es fuerte porque es el retorno de la diplomacia de la paz, el perfil de Leyva se está imponiendo en la Cancillería. A Colombia le interesa promover la paz, que se quiere reconciliación. Rencausar la paz en la política exterior, así como se está incluyendo el tema del medio ambiente, se está robusteciendo la agenda”, concluyó Jaramillo.