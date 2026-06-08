Aida Quilcué apuesta por el diálogo con las comunidades y plantea oportunidades para los jóvenes

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda por el Pacto Histórico, habló con Noticias RCN sobre las estrategias para conquistar a los votantes indecisos, las prioridades de un eventual gobierno y la posibilidad de participar en un debate con José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella.

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La líder indígena aseguró que la campaña buscará fortalecer el contacto directo con los ciudadanos en diferentes regiones del país para escuchar sus necesidades y presentar sus propuestas de gobierno.

"Vamos a conversar con ellos de manera directa. Estaremos en el barrio, la vereda. Diálogo directo con las comunidades", afirmó Quilcué al referirse a los colombianos que aún no han definido su voto.

Según explicó, la estrategia estará enfocada en acercarse a los territorios y mantener espacios de conversación con distintos sectores sociales para exponer las propuestas de la campaña presidencial liderada por Iván Cepeda.

Jóvenes y medioambiente, entre las prioridades

Durante la entrevista, Quilcué también se refirió a algunas de las iniciativas que impulsaría desde la Vicepresidencia en caso de llegar al Gobierno.

La senadora aseguró que uno de los principales objetivos será generar mayores oportunidades para los jóvenes colombianos, especialmente en materia educativa y laboral.

"Vamos a trabajar por los jóvenes, para que tengan mejores oportunidades para estudiar y trabajar", señaló.

Asimismo, indicó que el equipo programático continúa ajustando las propuestas para garantizar que puedan ejecutarse de manera efectiva durante un eventual mandato.

Otro de los ejes que destacó fue la protección del medioambiente y el fortalecimiento de las políticas relacionadas con la conservación de los ecosistemas.

"Cuidar la Madre Tierra" es una de las apuestas que, según explicó, hará parte de la agenda de gobierno que promueve junto a Iván Cepeda.

¿Habrá debate con José Manuel Restrepo?

Sobre la posibilidad de participar en un debate con José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, Quilcué aseguró que la propuesta está siendo analizada por su equipo de campaña.

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"Lo estamos evaluando", respondió al ser consultada sobre un eventual encuentro para contrastar propuestas y posiciones de cara a la segunda vuelta presidencial.

La campaña del Pacto Histórico continúa enfocada en la búsqueda de apoyos entre los sectores que aún no han definido su voto, mientras afina los detalles de su programa de gobierno y fortalece su presencia en diferentes regiones del país.