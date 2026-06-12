¿Qué es el fenómeno de El Niño y por qué no afecta igual a todas las regiones? Esto explicó el Ideam

Después de varios meses de seguimiento y advertencias por parte de expertos, el fenómeno de El Niño inició oficialmente.

Así lo confirmó el Ideam al señalar que ya se cumplen las condiciones necesarias tanto en el océano Pacífico como en la atmósfera para declarar el comienzo del evento climático.

La noticia preocupa porque las proyecciones indican que podría fortalecerse hacia finales del año e incluso alcanzar una intensidad considerada muy fuerte.

Sin embargo, uno de los puntos que más han querido aclarar las autoridades es que El Niño no se comporta igual en todos los países ni tampoco afecta de la misma manera todas las regiones de Colombia.

¿Qué es exactamente el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, El Niño es un fenómeno climático de gran escala que ocurre cuando se presenta un calentamiento anómalo de las aguas superficiales y subsuperficiales del océano Pacífico ecuatorial, especialmente en una zona ubicada frente al Ecuador y Perú.

Ese aumento en la temperatura del océano modifica el comportamiento de la atmósfera y altera los patrones climáticos en distintas partes del mundo.

Según explicó la directora, el anuncio oficial significa que ese calentamiento ya está ocurriendo y que la atmósfera ya comenzó a responder a ese cambio, por lo que el fenómeno ya inició formalmente.

¿Por qué si es un fenómeno global no afecta igual a todo el mundo?

Aunque El Niño ocurre a gran escala y tiene impacto mundial, sus consecuencias no son idénticas en todos los territorios.

Según explicó el Ideam, este fenómeno altera la distribución habitual de las lluvias y de las temperaturas. En algunas regiones del planeta disminuyen las precipitaciones, mientras que en otras aumentan.

La directora puso como ejemplo que mientras en Colombia suelen presentarse menos lluvias y condiciones asociadas a sequía, en países como Ecuador el comportamiento puede ser diferente y registrarse un incremento de precipitaciones.

Es decir, el fenómeno tiene una misma causa global, pero sus efectos cambian dependiendo de cómo responde cada región.

¿Cómo se sentirá el fenómeno de El Niño en Colombia?

En el caso colombiano, el Idema explicó que los efectos suelen concentrarse principalmente en la región Andina, Caribe y Pacífica.

En estas zonas se espera una reducción importante de las lluvias y un aumento gradual de las temperaturas.

Sin embargo, la entidad insistió en hacer una aclaración importante: El Niño no significa que deje de llover completamente.

La directora explicó que este fenómeno no funciona como un interruptor que apaga las precipitaciones. Lo que cambia es la frecuencia y el comportamiento del clima: habrá más días secos y menos episodios de lluvia.

¿Cuándo podrían empezar a sentirse más los efectos?

Según los boletines climáticos mencionados por el Ideam, durante julio y agosto comenzaría a aumentar la anomalía en las precipitaciones y se iría reduciendo la lluvia en varias regiones.

Después de septiembre, esos efectos podrían intensificarse aún más.

Además, las proyecciones actuales indican que entre noviembre, diciembre y enero existe una probabilidad del 63% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte.