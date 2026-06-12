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¿Cuándo comienzan las votaciones de segunda vuelta para los colombianos en el exterior?

Comenzó la cuenta regresiva para una segunda vuelta que apunta ser histórica.

Elecciones presidenciales de Colombia en 2026.
Elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
09:34 p. m.
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Queda poco más de una semana para que los millones de colombianos vuelvan a las urnas para escoger al próximo inquilino en la Casa de Nariño: al presidente número 43 de la República.

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2026 es un año electoral y dos votaciones ya se llevaron a cabo. La primera fue el 8 de marzo con las elecciones para Congreso (Senado y Cámara), junto con las consultas de los precandidatos.

¿Cuándo es la segunda vuelta?

Los parlamentarios escogidos, algunos reelegidos, serán los protagonistas de la instalación del Congreso que se desarrollará el próximo 20 de julio. Serán la cara de la rama legislativa de los próximos cuatro años.

El domingo 31 de mayo se llevó a cabo la segunda gran elección: la primera vuelta presidencial. Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los vencedores en una contienda que tuvo también como protagonistas a políticos de amplia experiencia como Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras o Claudia López.

Más de 20 millones de colombianos diligenciaron sus votos en el ejercicio democrático. De la Espriella obtuvo 10.361.499 y Cepeda se quedó con 9.688.361 votos.

Colombianos en el exterior podrán votar desde el 15 de junio

La hora cero será el próximo domingo 21 de junio con la segunda vuelta presidencial. Aunque lo cierto es que días antes se abren las urnas para los colombianos que viven afuera del país.

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En ese orden de ideas, la Cancillería informó que las votaciones en el exterior comienzan el lunes 15 de junio. Aunque el registrador general, Hernán Penagos, precisó que, por la zona horaria, el inicio en Australia, Tailandia e India se dará cuando en Colombia aún sea domingo 14 de junio, pero en esos países ya será 15 de junio.

Con respecto a los horarios, se sabe que, hasta el día de las elecciones, las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m. y concluirán a las 4:00 p.m. Aunque se recomienda que los colombianos estén atentos de los canales oficiales de los consulados.

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