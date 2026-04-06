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Aida Quilcué le respondió a Westcol y anunció un esperado stream

Aida Quilcué aceptó hacer stream con Westcol y explicó por qué.

Westcol y Aida
Foto: Westcol y Aida

Noticias RCN

junio 04 de 2026
04:08 p. m.
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Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, confirmó que realizará una transmisión en vivo con el creador de contenido Westcol. El anuncio se produjo en medio de la recta final de la campaña electoral y rápidamente generó reacciones en redes sociales.

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La candidata explicó que la decisión fue consultada previamente con autoridades y sabedores espirituales de su comunidad indígena, debido a que el encuentro se desarrollará en un territorio que considera sagrado. El stream buscará acercar a nuevos públicos a la visión y cultura de los pueblos indígenas.

¿Qué dijo Aida Quilcué sobre el stream con Westcol?

La dirigente indígena dio a conocer su decisión a través de un mensaje publicado en la red social X, donde aseguró que tomó el tiempo necesario para dialogar con las autoridades tradicionales de su comunidad antes de responder a la invitación.

Según explicó, la determinación no dependía exclusivamente de ella, sino que debía contar con el respaldo colectivo de quienes integran el territorio donde se llevará a cabo el encuentro.

“Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí”, expresó la candidata vicepresidencial.

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El mensaje llamó la atención porque se conoce pocos días antes de que los colombianos regresen a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país.

¿Por qué el encuentro entre Quilcué y Westcol genera expectativa?

Westcol es uno de los creadores de contenido más influyentes de Colombia y cuenta con millones de seguidores en plataformas digitales, especialmente entre audiencias jóvenes.

Por esa razón, la confirmación del stream ha despertado interés tanto en el ámbito político como en el digital. Para algunos sectores, representa una oportunidad de acercar temas políticos y culturales a públicos que normalmente no participan de estos espacios.

En su publicación, Quilcué agradeció el interés del creador de contenido por conocer la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Además, le extendió una invitación pública para visitar su comunidad.

“Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”, escribió.

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Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la fecha, la hora ni la plataforma en la que se realizará la transmisión. Tampoco se ha confirmado el lugar exacto donde se llevará a cabo el encuentro.

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