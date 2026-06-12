Regiotram de Occidente se pondrá en marcha antes de lo esperado: anuncio OFICIAL

El Regiotram de Occidente, uno de los proyectos más importantes para mejorar la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, tuvo un crucial anuncio hace pocas horas.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien se encuentra en China, reveló que el servicio ferroviario comenzaría a operar en menos tiempo de lo esperado: a partir del segundo semestre de 2027.

¿Cuándo comenzaría a operar?

22 coches serán protagonistas y se movilizarán por 26 de los 40 kilómetros que contempla la totalidad del trazado. El tramo inicial cambiará para siempre la conexión del municipio de Facatativá con la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Aparte de la fecha en la que se pondrá en marcha, otro anuncio crucial fue la llegada de Guangzhou Metro Group como operador del sistema.

“El Regiotram no se detiene, estamos en manos de los más grandes expertos en tecnología y desarrollo ferroviario del mundo. Próximamente tendremos nuestro material rodante en Colombia”, aseguró el gobernador.

¿Por dónde irá el Regiotram de Occidente?

Algunos datos importantes son que los usuarios podrán tomar el servicio en ocho estaciones en Cundinamarca y nueve en Bogotá (17 en total); los trenes irán a máximo 70 kilómetros por hora y habrá una conexión con el Metro de Bogotá, la otra gran apuesta de la ciudad que avanza por buen camino.

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En materia ambiental, será eléctrico en su totalidad, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 165 mil toneladas de dióxido de carbono.

Los miles de usuarios también tendrán un ahorro. El promedio para ir de Facatativá al centro de Bogotá es de 2.5 horas aproximadamente, pero con el Regiotram se podrá realizar este recorrido en 55 minutos. Además, la frecuencia será de 6, 12 y 24 minutos.