CANAL RCN
Colombia Video

Regiotram de Occidente se pondrá en marcha antes de lo esperado: anuncio OFICIAL

Sin duda, este proyecto es una de las apuestas más importantes en torno a la movilidad de Bogotá con los municipios aledaños.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
07:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Regiotram de Occidente, uno de los proyectos más importantes para mejorar la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, tuvo un crucial anuncio hace pocas horas.

Bogotá y Cundinamarca ya tienen fecha para el primer tramo del Regiotram de Occidente
RELACIONADO

Bogotá y Cundinamarca ya tienen fecha para el primer tramo del Regiotram de Occidente

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien se encuentra en China, reveló que el servicio ferroviario comenzaría a operar en menos tiempo de lo esperado: a partir del segundo semestre de 2027.

¿Cuándo comenzaría a operar?

22 coches serán protagonistas y se movilizarán por 26 de los 40 kilómetros que contempla la totalidad del trazado. El tramo inicial cambiará para siempre la conexión del municipio de Facatativá con la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Aparte de la fecha en la que se pondrá en marcha, otro anuncio crucial fue la llegada de Guangzhou Metro Group como operador del sistema.

“El Regiotram no se detiene, estamos en manos de los más grandes expertos en tecnología y desarrollo ferroviario del mundo. Próximamente tendremos nuestro material rodante en Colombia”, aseguró el gobernador.

¿Por dónde irá el Regiotram de Occidente?

Algunos datos importantes son que los usuarios podrán tomar el servicio en ocho estaciones en Cundinamarca y nueve en Bogotá (17 en total); los trenes irán a máximo 70 kilómetros por hora y habrá una conexión con el Metro de Bogotá, la otra gran apuesta de la ciudad que avanza por buen camino.

Fuerte rifirrafe entre Galán y Jorge Emilio Rey amenaza cronograma del Regiotram del Norte
RELACIONADO

Fuerte rifirrafe entre Galán y Jorge Emilio Rey amenaza cronograma del Regiotram del Norte

En materia ambiental, será eléctrico en su totalidad, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 165 mil toneladas de dióxido de carbono.

Los miles de usuarios también tendrán un ahorro. El promedio para ir de Facatativá al centro de Bogotá es de 2.5 horas aproximadamente, pero con el Regiotram se podrá realizar este recorrido en 55 minutos. Además, la frecuencia será de 6, 12 y 24 minutos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

Liberan al ingeniero Nadin Ortiz tras estar secuestrado por 50 días en Norte de Santander

San Andrés

"No les dieron chalecos salvavidas": fuerte denuncia tras accidente en San Andrés que dejó dos turistas muertas

Santa Marta

Punto final a una guarida de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta

Otras Noticias

Literatura

Día del Padre: cinco lecturas imperdibles

Estos libros invitan a reflexionar sobre temas como la salud mental, la comunicación, la diversidad y los vínculos familiares.

Unión Europea

Ciertas aerolíneas prohibirán el cobro a padres por sentarse junto a sus hijos: ¿desde cuándo aplica?

Tras intensas negociaciones, la Unión Europea endureció derechos de los pasajeros.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 Estados Unidos vs. Paraguay, por Mundial 2026: vea aquí el partido en directo

Dólar

¡El dólar sigue tocando mínimos no vistos hace años! Así cerró hoy 12 de junio de 2026

Enfermedades

¿Bañarse todos los días es realmente bueno para la salud? Esto es lo que dicen los científicos