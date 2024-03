Aida Victoria Merlano reaccionó por el incremento de su condena: “es injusta”, dijo

Este 21 de marzo se conoció una nueva determinación en medio del caso en contra de Aida Victoria Merlano por la fuga de su mamá, la excongresista Aída Merlano, de un consultorio odontológico.

El Tribunal de Bogotá incrementó a 13 años de prisión la pena en contra de Aida Victoria Merlano, señalada de colaborar en el escape de su mamá en octubre de 2019, y, además, de haber incluido a su hermano menor de edad en el hecho.

Según el juez encargado del caso las pruebas recopiladas, entre ellas videos de cámaras de seguridad, evidencian que la creadora de contenido sí ayudó en la fuga de su mamá. Esto dijo:

"La procesada trató de pararse en la entrada y obstaculizar para que el odontólogo ingresara, pero esta no lo logró (...) fue tal el desespero que le indicó en una ocasión con la mano al odontólogo que se saliera, presionándolo para que su madre se quedara sola y pudiera descender de la ventana como ocurrió y se consumó la fuga", leyó el juez.

Adicionalmente se reveló que Merlano entregó un celular a la excongresista antes de la fuga.

Es de señalar que a la creadora de contenido también le fue negado el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que tendría que purgar la condena en un establecimiento carcelario.

"La participación solo fue mediante las conductas desplegadas para propiciar que su madre se quedara sola en el módulo de rehabilitación para descender después por la ventana, sin embargo, se reitera que la participación fue más trascendental", agregó el juez.

La reacción de Aida Victoria Merlano tras conocer el incremento de su condena

Minutos después de conocida la decisión, Aida Victoria Merlano, muy popular en redes sociales, la creadora de contenido publicó una serie de mensajes como reacción a lo ocurrido con su caso.

Inicialmente reaccionó a una publicación de la Fiscalía General de la Nación en la que se notificaba de lo sucedido en su caso. Acerca de esto dijo que no era cierto que se haya emitido una orden de captura en su contra:

“El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación”.

“Mientras haya vida, hay esperanza”: Aida Victoria Merlano

Posteriormente, se dirigió a sus seguidores y envió un contundente mensaje: “Mientras haya vida, hay esperanza”. Y en un corto video se refirió al incremento de su condena:

“Estamos respirando, y mientras haya vida, hay esperanza. Obviamente vamos a dar la pelea porque todo esto que está pasando es injusto, es duro, uno se pone … tú me entiendes; pero aquí estamos, parados en la raya, vamos a dar la pelea, porque así tiene uno que dar sus peleas, con dignidad, parqueado, mirando esos miedos de frente y diciendo: a mí nada me va a quedar grande”.

En otra publicación reiteró su opinión de que la condena “es injusta”.

“Yo sé que parece absurdo (yo todavía no lo creo) pero la condena del tribunal sí fue por 13 años de prisión sin derecho a casa por cárcel. Es una condena injusta, pero me permitieron estar en libertad hasta que la Corte decida”.

Finalmente, se refirió al trabajo de su abogado Miguel Ángel del Río, señalando que aunque llegó “tarde” al proceso, se la “jugó de una manera impecable”.

“Eres un profesional excepcional, un gran ser humano y sé que has puesto tus conocimientos y tu corazón en esto. Nos vamos a alzar en victoria, ya verás”, culminó.

¿Qué sigue en el proceso de Aida Victoria Merlano tras su condena?

El defensor de Aida Victoria Merlano también se refirió a la decisión del juez, y al igual que la creadora de contenido la calificó como “injusta”, argumentando que no se valoraron debidamente los indicios de que, quien ingresó los materiales para la fuga de la excongresista, “no era su hija”.

Dijo también que tampoco hay evidencia de la participación de su otro hijo, para ese entonces menor de edad.

Así las cosas, aseguró que lo que sigue en el proceso es que se interpondrá una demanda de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“Para que definan esos elementos estructurales que no fueron valorados por el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras tanto, Aida Victoria estará en libertad hasta que se defina la decisión por parte de la Corte Suprema”.