“Nunca le di orden de hablar con paramilitares”: Gustavo Petro sobre Angie Rodríguez y el ‘Pacto de Valledupar’

En las últimas horas, el expresidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X se pronunció sobre los señalamientos de Angie Rodríguez relacionados con el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

El exmandatario negó haberle ordenado establecer contactos con grupos paramilitares para atacar a otras figuras políticas.

Aseguró que cualquier acercamiento de esa naturaleza que ella hubiera intentado con Salvatore Mancuso habría sido una decisión personal y que deberá responder ante la justicia por sus actuaciones.

Nunca le di orden de hablar con paramilitares para atacar a nadie (…) Si ella le pidió algo así a Mancuso, fue decisión suya y responderá ante los jueces.

Gustavo Petro criticó que Angie Rodríguez no haya entregado pruebas

El expresidente también cuestionó que Rodríguez haya anunciado que no presentará pruebas públicamente. Dijo que las acusaciones deberán sustentarse ante los jueces.

Petro insistió que este escándalo debe resolverse por las vías judiciales y anunció que acudirá a las autoridades para defender sus derechos.

Advirtió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias para que se conozca la verdad sobre las motivaciones de los señalamientos.

Puede callar ante la prensa, pero ante los jueces no podrá. Acudo a la justicia en defensa de mis derechos y llegaremos hasta las últimas consecuencias hasta que se revele la verdad de sus intenciones.

Petro negó haber ordenado contactos con Mancuso

En el trino, el expresidente hizo una aclaración sobre sus actuaciones y las decisiones que, según planteó, habría tomado Rodríguez.

Aseguró que nunca le dio instrucciones para comunicarse con paramilitares y afirmó que, si ella solicitó algo en ese sentido a Mancuso, deberá asumir la responsabilidad correspondiente ante los jueces.

Petro también se refirió a la salida de Rodríguez del gobierno. Según su versión, ella dejó la administración por entregar cargos públicos a una persona que calificó como heredera del paramilitarismo.