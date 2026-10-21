Eva Ferrer no entregó pruebas ante la Fiscalía sobre acusaciones contra Verónica Alcocer

La exconsejera presidencial Eva Ferrer compareció este miércoles ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación relacionada con los señalamientos que realizó contra la ex primera dama Verónica Alcocer.

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Sin embargo, durante la diligencia, que se llevó a cabo desde el exterior, Ferrer no entregó pruebas ni documentación que respaldaran las acusaciones hechas recientemente en una entrevista concedida a la revista Semana.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que la declaración se centró principalmente en la forma en que Ferrer conoció a Alcocer, la relación que mantuvieron y las funciones que desempeñó durante su paso por el Gobierno nacional.

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La diligencia fue suspendida y se reanudará el próximo viernes, cuando las autoridades continuarán recabando información sobre los hechos denunciados.

Las acusaciones que dieron origen a la investigación

La comparecencia de Ferrer se produce tras las explosivas declaraciones que entregó a Semana, en las que acusó a Verónica Alcocer de presuntamente integrar una red de tráfico de armas y drogas hacia Venezuela.

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Según sostuvo la exfuncionaria, Alcocer habría viajado en dos ocasiones al vecino país en aeronaves oficiales y regresado a Colombia con al menos 2,5 millones de dólares en efectivo. De acuerdo con su versión, esos recursos habrían sido destinados a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer a la Gobernación de Sucre en 2023.

En la misma entrevista, Ferrer también mencionó al congresista Agmeth Escaf y al empresario catalán Manuel Grau. Este último, según afirmó, habría sido quien le suministró información sobre un supuesto ingreso de dinero procedente de Venezuela tras un viaje realizado a finales de enero de 2023.

Alcocer pidió esclarecer los hechos

Tras la difusión de estas acusaciones, Verónica Alcocer solicitó a la Fiscalía información sobre las actuaciones adelantadas en torno al caso mediante un derecho de petición. La ex primera dama manifestó públicamente su disposición a colaborar con las autoridades y respaldó que las denuncias sean investigadas.

"Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investiguen estas nuevas afirmaciones sino que tengo el mayor interés en que se esclarezcan con absoluta rigurosidad", señaló.

Asimismo, Alcocer aseguró que únicamente viajó a Venezuela en dos oportunidades mientras ejercía como primera dama. Según explicó, el primer desplazamiento ocurrió el 31 de enero de 2023 y el segundo el 18 de noviembre del mismo año. Este último se realizó en el marco de una visita oficial acompañando al entonces presidente Gustavo Petro.

Por ahora, la Fiscalía continuará con la recepción del testimonio de Ferrer y evaluará la información recopilada dentro del proceso para determinar el alcance de las investigaciones relacionadas con las denuncias formuladas contra la ex primera dama.