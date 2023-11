Álvaro Uribe: "Traída de Mancuso a Colombia tiene un objetivo, darle impunidad"

Horas después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se presentara en la Fiscalía para rendir versión libre sobre la masacre de El Aro, en Ituango, y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Ovalle, explicó en detalle cada uno de los casos en una rueda de prensa del Centro Democrático.

Uribe hizo un recuento público de ambas situaciones y una mención especial a su relación con Salvatore Mancuso. Contó que la noche que se supo que iban a ser extraditados porque la información se filtró a la prensa, le dijeron: "Se van a vengar toda la vida".

De acuerdo con el expresidente, cuando Mancuso ya estaba en Estados Unidos, "personas adversarias mías fueron allá a volverse amigos de ellos para ver cuál era mi relación con los paramilitares".

Sin embargo, de manera categórica y reiterativa, Uribe Vélez aseguró:

Yo nunca me reuní con paramilitares.

Álvaro Uribe Vélez y la masacre de El Aro

Sobre la masacre de El Aro se refirió a las versiones de Salvatore Mancuso. Incluso expuso en una presentación, parte de lo que fue una de las declaraciones del exjefe paramiliar en 2016, donde, según él, quedaría en evidencia inconsistencias en las versiones:

"Salvatore Mancuso 2016. Daniel Ernestro Prada Albarracín (representante de víctimas): ¿Ha hecho usted referencia en esta diligencia que en algún momento se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, podría contarnos si en esta reunión se tocó el tema de las Autodefensas en Antioquia?: No"

De acuerdo con el expresidente Mancuso decía que "Uribe no tenía ninguna intervención directa e indirecta en El Aro".

"Los Uribe nada tuvieron que ver con eso. Con el único que hablé fue con Mancuso. Qué raro que ahora Mancuso dice que como Pedro Juan sabía, yo sabía", se cuestionó Uribe.

Al mismo tiempo, se refirió a la versión de Francisco Villalba: "Dijo que pocos días antes de la masacre de El Aro yo había ido a La Caucana, corregimiento entre Antioquia y Córdoba, al que no he ido. Que había ido en un vehículo blanco y rojo, y yo no podía hacer esos desplazamientos, sino en helicóptero. Que había ido con el general Manosalva, que había muerto meses antes. Que había ido con el general Serrano, nunca".

Que había llevado 12 paramilitares de mi hermano Santiago (...) mi hemano no tiene alma de paramilitar ni presupuesto para financiar paramilitares.

El asesinato de José María Ovalle y la reunión con Uribe

Frente al caso del asesinato de José María Ovalle, el expresidente negó haberse reunido con él poco antes del crimen. "Es una falta de seriedad decir que al doctor Jesús María Ovalle lo asesinaron días antes de reunirse conmigo. La última vez que nos reunimos fue en 1996".

Cuando inició sus declaraciones a la prensa dijo: Fue el 27 de febrero de 1997, yo llevaba casi dos meses es la Universidad de Oxford, la última reunión que él estuvo conmigo fue como 14 meses antes".

Mancuso también fue mencionado al hablar de la muerte de Ovalle. Uribe señaló que el exjefe paramilitar dijo :"Del asesinato de José María Valle yo no supe nada porque eso lo hizo Castaño".

¿Por qué Mancuso buscaría volver a Colombia?

"Yo he creido que la traída de Mancuso a Colombia tiene un objetivo, darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra en esa fabricación de infamias para que a mí me pongan preso, por eso yo lo tengo denunciado".

Uribe Vélez reiteró que la posible llegada de Salvatore Mancuso a Colombia tendría el claro objetivo de desprestigiarlo hasta llevarlo a una cárcel.

También hizo mención a la JEP sobre el proceso a Mancuso y el posible regreso al país: "una irresponsabilidad de la JEP (...) Aquí hay mucho abuso de la JEP que lo he venido denunciando".

Traer a ese bandido y traer la impunidad para que me acuse con infamias