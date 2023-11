Finalizó versión libre de Álvaro Uribe por masacre de El Aro, ¿qué sigue?

Sobre el mediodía de este 27 de noviembre finalizó la rendición de versión libre del expresidente Álvaro Uribe por la masacre de El Aro, en Ituango, y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Ovalle. La diligencia tuvo una duración aproximada de 4 horas en las que el exmandatario estuvo acompañado de sus abogados.

¿Qué pasará ahora? Miguel Ángel del Río habla sobre diligencia de Uribe y masacre de El Aro

El representante de las víctimas, Miguel Ángel Río Malo, se refirió al caso, manifestando que presionará para que se abra una indagatoria en este caso:

“Que la Fiscalía tome entonces una decisión, si lo llama a indagatoria o si, entre otras, puede solicitar la preclusión de la actuación. Nosotros vamos a presionar desde el punto de vista jurídico para que la decisión que se tome sea la de indagatoria”, manifestó.

Adicionalmente, el jurista puntualizó que los “elementos estructurales de este proceso están muy relacionados con su proceso por fraude procesal y soborno en actuación penal”.

Miguel Ángel del Río también lanzó una pulla a la Fiscalía General de la Nación, calificando como “inaceptable” que quien dirija la investigación haya solicitado preclusión, argumentando que no da “ninguna garantía” en la actuación procesal.

Solicitud de rendir versión libre del expresidente Uribe

Ante las declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las que afirmó que Álvaro Uribe, en su rol como gobernador de Antioquia (1995 - 1998), tuvo conocimiento de la operación llevada a cabo en El Aro, el expresidente pidió ser escuchado en versión libre.

En su momento el también exsenador manifestó que Mancuso debía probar sus aseveraciones e insistió en que nunca se reunió con el jefe de las AUC en su finca, El Ubérrimo.

"Nunca conversé ni me reuní con el bandido Mancuso; El parlamentario Miguel de la Espriella me dijo en la campaña que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser Presidente".