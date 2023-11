Álvaro Uribe es citado a versión libre por masacre de El Aro

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó al expresidente Álvaro Uribe a versión libre por la masacre de El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia; ocurrida en 1997 y que dejó 17 víctimas. Este llamado, que se llevará a cabo el 27 de noviembre, se hace tras la solicitud del exmandatario de ser escuchado formalmente en el proceso.

"La diligencia se realizará por solicitud del expresidente Uribe Vélez, quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso, que se sigue en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal). La versión libre fue programada para el próximo lunes 27 de noviembre", dice el comunicado de la Fiscalía.

Además de El Aro, Uribe dará versión libre por el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en 1998 por paramilitares.

Expresidente Uribe pidió ser escuchado por la Fiscalía y la Comisión de Acusación

Luego de las declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las que afirmó que Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia 1995-1998, tuvo conocimiento de la operación realizada en el corregimiento de El Aro; el expresidente pidió ser escuchado en versión libre.

"He pedido a los drs Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso", escribió en redes sociales.

También ha dicho el exmandatario que Mancuso deberá probar sus afirmaciones y reiteró que nunca se reunió en su finca El Ubérrimo con el jefe de las AUC.

"Nunca conversé ni me reuní con el bandido Mancuso; El parlamentario Miguel de la Espriella me dijo en la campaña que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser Presidente".

Uribe además criticó a la JEP por creer la versión de Mancuso sin examinar los hechos. “Irresponsable JEP no examina hechos opuestos a versión de Mancuso. Todo para darle impunidad a quien asesinó más de 5 mil personas”.

Al Presiente de la JEP:



1. Comentarios de Magistrada y funcionaria en mi contra son prevaricato;

2. Presión con amenaza de compulsa al jurídico de la Gobernación de Antioquia de hace 28 años;

3. Aceptar a Mancuso sin al menos precarias verificaciones;

4. Publicar que yo habría… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 20, 2023

¿Qué dijo Salvatore Mancuso sobre Uribe y El Aro?

Ante la JEP Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, se pronunció sobre la masacre de El Aro. Dijo que la perpetraron en coordinación con la fuerza pública. Además señaló que Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, habría tenido conocimiento.

“Hubo operaciones que se coordinaron, por ejemplo, El Aro. Para llegar a El Aro es una operación muy grande que se ejecuta por parte de las Autodefensas. Participamos fuerzas de autodefensa de la casa Castaño, del Bloque Mineros, del Bloque Córdoba y hubo coordinación con fuerza pública”.

Sobre el asesinato de Jesús María Valle, Mancuso dijo ante la JEP que el defensor de derechos humanos "recibió una serie de amenazas previas a su asesinato hasta que Carlos ya directamente da la orden para que se ejecuten estos hechos y también fueron hombres bajo el mando de El Negro Elkin, de ‘La Terraza’, para que ejecutaran (...) igual se tomaron retaliaciones contra las personas que estaban investigando el homicidio de Jesús María Valle, miembros del CTI de la Fiscalía, para que no llegaran a los responsables".