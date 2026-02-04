Animales son arrastrados en medio de inundaciones tras la emergencia invernal en Córdoba

El país se encuentra atravesando por una emergencia invernal que ya ha dejado múltiples municipios afectados bajo el riesgo de desbordamiento de ríos por la intensidad de las lluvias, registradas en los días más recientes.

Córdoba ha sido uno de los departamentos que actualmente presentan mayores riesgos ya que, según autoridades locales, se han reportado cerca de 5.000 familias damnificadas, quienes se han mantenido en constante alerta ante el crecimiento de los caudales en los ríos.

Animales afectados en inundaciones en Córdoba

Los animales que habitan las zonas en estado de alerta también se han visto gravemente afectados ya que, en los días más recientes, varios damnificados han compartido imágenes en donde se observan distintos animales como caballos, gallinas, perros, gatos, cerdos y vacas que son arrastrados por las feroces corrientes.

Ante la lamentable situación que, según rescatistas de la zona, ya ha cobrado la vida de algunas especies, la senadora Andrea Padilla se pronunció en sus redes sociales al hacer un llamado a la UNGRD para presentar un informe sobre el diagnóstico de los animales afectados, las vidas perdidas y los planes de contingencia para proteger a las especies que habitan allí.

“Nosotros oficiamos a la UNGRD para que nos informe cuál el diagnóstico de animales afectados, de vidas perdidas y, por supuesto, cuáles son los planes de contingencia así como a la Gobernación de Córdoba para sumarnos, de manera activa, a cualquier plan de atención y de ayuda”, explicó.

La ley 2474 de 2025 incluyó formalmente a los animales como sujetos de protección dentro de la gestión del riesgo de desastres. Por esto, dicha ley establece protocolos de rescate, atención veterinaria y alojamiento temporal por lo que se obliga a las autoridades a incluir la seguridad animal dentro de sus planes de emergencia.

Imágenes de las afectaciones a animales

Las lamentables imágenes dejan ver las situaciones de riesgo en la que se encuentran algunos animales de distintas especies. Uno de estos casos fue el de un caballo y un burro que fueron arrastrados por la contundencia del agua.

Así mismo, se observa varias especies flotando sobre el agua, cerdos buscando alimento sobre las inundaciones y otros equinos tratando de sobrevivir al situarse sobre lomas en medio de los desbordamientos.