Denuncian al presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de campaña revelada en audio de alias Pipe Tuluá

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro.

RELACIONADO Radican denuncia contra hermano del presidente Petro por supuesto audio de Pipe Tuluá

El escrito señala presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, supuestamente vinculadas con la banda criminal La Inmaculada y alias Pipe Tuluá.

La denuncia solicita que se investigue la posible financiación con fuentes prohibidas, así como delitos relacionados con tráfico de influencias, concierto para delinquir y presuntos pagos ilegales para la captura de entidades como la Dian.

RELACIONADO Así fue la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en Washington

Audio de alias Pipe Tuluá y señalamientos contra Juan Fernando Petro

Según el documento, este martes 3 de febrero la precandidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio atribuido a alias Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada recién extraditado a Estados Unidos, en el que asegura haber entregado dinero a la campaña de Gustavo Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro.

RELACIONADO Las primeras imágenes de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

El extraditado afirmó tener pruebas en videos, audios y consignaciones que demostrarían dichos aportes, no solo para la campaña electoral sino también para trámites judiciales y de paz.

En la grabación, Pipe Tuluá sostuvo: “Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solo para su campaña, sino para otras cosas de la Dian”. El cabecilla anunció que entregará las evidencias a la justicia de Estados Unidos.

Solicitud de investigación penal y juicio político

La Red de Veedurías pidió que se adelante un plan metodológico de investigación, se recauden pruebas y se active la cooperación internacional para verificar la veracidad de los señalamientos. Además, solicitó un juicio político por indignidad contra el presidente Petro.

El mandatario, por su parte, ha negado cualquier vínculo con los hechos y aseguró que, de existir responsabilidades, estas recaerían en su hermano Juan Fernando Petro. “A mí esos chantajes no van conmigo”, declaró desde Estados Unidos en entrevista con Caracol Radio.

La denuncia incluye como elementos probatorios el audio divulgado por Vicky Dávila y solicita la práctica de declaraciones tanto de la periodista como del propio alias Pipe Tuluá. El caso abre un nuevo frente de controversia política y judicial en torno a la financiación de campañas en Colombia.