VIDEO | Gobernador de Córdoba y sus escoltas salvaron a motociclista que era arrastrado por un río

El Departamento de Córdoba atraviesa una grave emergencia por inundaciones que ha afectado a 22 municipios y dejado más de 15.000 familias damnificadas debido a las intensas lluvias que continúan en el Alto Sinú y el Alto San Jorge.

La situación ha obligado a las autoridades locales a establecer centros de acopio y desplegar operativos de rescate en toda la región. Veredas completas se encuentran en alto riesgo debido a las fuertes precipitaciones, lo que ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares.

En las últimas horas, un video registró cómo el gobernador y su equipo de seguridad rescataron a un hombre que estaba siendo arrastrado por un río.

Gobernador le salvó la vida a un motociclista arrastrado por un río

En medio de la emergencia, se registraron situaciones que combinan peligro y heroísmo.

El propio gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, mientras recorría la vía entre Montelíbano y La Apartada, rescató a un motociclista en grave peligro.

Nos encontramos a un joven, Jesús, 28 años, que estaba a punto de ahogarse, aferrado a su moto, con las corrientes del río San Jorge encima.

El mandatario departamental, junto a sus escoltas logró salvar al hombre.

El heroico acto quedó registrado en video. Las imágenes de la corriente del agua que estaba arrastrando al hombre son impresionantes.

Grave protocolo en la represa de Urrá

La represa de Urrá muestra la magnitud de la crisis. Las imágenes del rebosadero revelan la enorme cantidad de agua que fluye hacia el canal de descargas, manteniendo en alerta máxima a las poblaciones ribereñas cercanas al río Sinú. Esta situación ha generado no solo pérdidas materiales en viviendas, sino también afectaciones económicas significativas.

Los estanques de alevinos que funcionaban en la zona, fundamentales para los programas de repoblamiento de peces, sufrieron pérdidas totales.

Activan protocolos para atender la emergencia por lluvias en Córdoba

La respuesta institucional frente a la emergencia incluye el despliegue de un pelotón del batallón especial de ingenieros del Ejército, entrenados específicamente para operaciones de rescate.

"Estamos hablando de un pelotón con capacidades especiales, entrenados y capacitados como rescatistas", informó el coronel Wilson Martínez, comandante de la Brigada de Atención del Ejército.

Este equipo especializado cuenta con equipamiento para rescate acuático, incluyendo botes, motores fuera de borde, chalecos y líneas de seguridad.

Llevaremos los botes, los motores fuera de borde, los chalecos y las líneas de seguridad, todo lo necesario para apoyar esta emergencia.

La Alcaldía de Montería estableció un centro de acopio en el Centro Verde, donde decenas de ciudadanos han llegado a entregar ayudas para las familias damnificadas. Las autoridades mantienen monitoreo constante mientras las lluvias continúan en la región.