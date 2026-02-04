El Campín será escenario de otro concierto el 28 de febrero pese al mal estado de la grama

El fútbol en Bogotá llegó a su punto más crítico debido al mal estado de la grama del máximo escenario deportivo de la capital.

En medio de la indignación por parte de los clubes, futbolistas, entidades y aficionados, se confirmó la realización del festival "¡Pa’ Gozar y Cantar 2.0!" para el próximo 28 de febrero.

El uso excesivo del estadio El Campín para conciertos ha desatado una ola de indignación entre futbolistas, directivos e hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe.

Mientras el IDRD y el nuevo concesionario, Sencia, intentan calmar las aguas con mesas técnicas, la realidad es que el escenario deportivo más importante del país no ofrece las garantías mínimas de seguridad. El uso intensivo para eventos extradeportivos ha transformado el césped en una superficie de alto riesgo, provocando la suspensión de duelos clave como Millonarios vs. Pereira y el clásico Santa Fe vs. Atlético Nacional.

Millonarios y Santa Fe alertaron riesgos para los futbolistas

Los presidentes de los dos clubes capitalinos rompieron silencio con declaraciones contundentes. Gustavo Serpa, representante de los intereses de Millonarios, calificó la situación en Caracol Radio como una exposición injustificada a la integridad de los deportistas.

Por su parte, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, lanzó una dura crítica contra el modelo de gestión de Sencia, asegurando que la prioridad del concesionario es el lucro por encima del cuidado del patrimonio deportivo.

A nosotros nos tocó firmar un contrato casi obligado. Ellos no tienen interés en cuidar la cancha; la usan para todo y se la alquilan al que la pida, afirmó Méndez.

El compromiso de Sencia Bogotá frente a la presión del IDRD y la Dimayor

Ante la presión institucional, el CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, aseguró que la empresa trabajará "siete por veinticuatro" en mejoras continuas y que, supuestamente, no habrá eventos ajenos al fútbol hasta el 27 de febrero.

Sin embargo, el anuncio del festival popular para el día 28 contradice la sensación de alivio para el gramado, ya que 12 horas de música en vivo y más de 14 artistas internacionales y nacionales, implican un montaje logístico agresivo sobre el campo.

Por su parte, Sencia prometió implementar mejores prácticas: "Vamos a seguir haciendo desde Sencia una mesa técnica acompañada de KYBER y de esas empresas internacionales que nos han acompañado en el proceso para encontrar esas mejores prácticas internacionales cuando el clima es adverso. Y, por último, vamos a hacer unas comunicaciones mucho más eficientes. La prioridad es la grama”, concluyó Hoyos.