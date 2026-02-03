Fuertes imágenes registran avalanchas y lluvias que no cesan en todo el país: así se ve el desastre

Las lluvias de las últimas horas han provocado una emergencia de gran magnitud en Santa Marta, donde la situación es descrita como crítica por las autoridades y los habitantes.

Las precipitaciones, calificadas como descomunales, generaron el desbordamiento de una quebrada que terminó en una avalancha devastadora.

La tragedia no se limita al Magdalena. Córdoba, Antioquia, Santander y Atlántico también enfrentan graves afectaciones por inundaciones, deslizamientos y fuerte oleaje, en una emergencia que se extiende por gran parte del país.

¿Cómo fue la avalancha en Santa Marta?

La tragedia en Santa Marta ocurrió en plena madrugada. A las 12:39 de la noche, una corriente violenta de piedras, lodo, tierra y árboles descendió sin control e ingresó de forma abrupta a las viviendas del barrio Vista al Mar, sorprendiendo a decenas de familias mientras dormían.

La avalancha arrasó al menos once viviendas, provocó el colapso total de trece casas y dejó 53 viviendas afectadas, mientras el censo oficial continúa.

El saldo humano es devastador: 13 personas murieron y por lo menos 60 familias quedaron sin un lugar donde vivir, obligadas a huir en medio del barro, la oscuridad y el miedo.

Entre las víctimas se encuentran Zulma Atehortúa y su hijo Ricardo Rueda, quienes no lograron salir de su vivienda y terminaron sepultados por la avalancha. Ricardo cumplía 45 años ese mismo día.

En el mismo sector también perdió la vida Evelio, otra de las personas alcanzadas por la corriente de lodo. Varias motocicletas y vehículos también fueron arrastrados por la fuerza del agua.

Gigantesco buque apareció en la orilla de la playa Los Cocos

En Playa Los Cocos, los habitantes despertaron con una escena impactante: además de las montañas de basura que el mar arrojó a la orilla, un gigantesco buque cisterna apareció encallado a pocos metros de las casas, una imagen que muchos no podían creer.

El oleaje continúa siendo fuerte y la playa sigue expulsando desechos.

Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Santa Marta declaró la calamidad pública durante un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, en el que se adoptaron medidas para atender a los damnificados.

Muchas personas no saben dónde pasarán la noche y dependen de la solidaridad de vecinos o de quienes han llegado con bebidas calientes y ayuda, subiendo hasta las zonas más afectadas por la emergencia.

¿Cómo esta la situación en otras zonas del país?

La crisis se replica en otras regiones. En Córdoba, varios municipios permanecen inundados, con comunidades enteras bajo el agua que claman ayuda en medio de lo que describen como una crisis humanitaria. En Montería, las lluvias también han dejado graves afectaciones.

En Antioquia, la situación empeora con el llamado huracán antioqueño. En medio de la devastación, se conoció la historia de un menor de 14 años, quien fue rescatado tras pasar toda la noche aferrado a un árbol en una zona rural de Necoclí, luchando por sobrevivir a la creciente.

En Santander, las fuertes lluvias han generado deslizamientos en al menos 12 municipios, afectando la movilidad. Las autoridades mantienen alerta por la posible creciente de los ríos entre San Gil y Charalá, así como del río Suárez en Barbosa.

En el Atlántico, la fuerza del mar se llevó más de 20 kioscos en el balneario de Salgar, en Puerto Colombia. En la zona, 120 casetas permanecen cerradas por el riesgo, y las autoridades mantienen bandera roja para evitar que turistas ingresen al mar ante el peligro del oleaje.

Las lluvias continúan y el país permanece en alerta.