Colombia y Estados Unidos invitan a Venezuela a integrarse a nueva ofensiva contra el narcotráfico

La declaración se dio tras la reunión que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el martes en la Casa Blanca.

febrero 04 de 2026
09:53 a. m.
Colombia y Estados Unidos anunciaron este miércoles una iniciativa conjunta para intensificar la lucha contra el narcotráfico y, según informó el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, planean invitar a Venezuela a sumarse a la ofensiva.

Colombia y EE. UU. lanzan invitación a Venezuela ¿De qué se trata?

La declaración se dio tras la reunión que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el martes en la Casa Blanca, en un encuentro que marcó un relanzamiento de las relaciones bilaterales tras meses de tensiones verbales.

En el encuentro, los mandatarios decidieron priorizar acciones militares dirigidas contra tres de los principales capos del tráfico de cocaína en la región: alias Iván Mordisco, considerado el rebelde más buscado de Colombia; Chiquito Malo, comandante del cártel Clan del Golfo; y Pablito, uno de los jefes de la guerrilla del ELN que opera en la frontera con Venezuela.

Aunque estos no son nuevos objetivos para Colombia, Sánchez destacó que sí constituyen objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y Estados Unidos.

El ministro de Defensa explicó que uno de los propósitos de incluir a Venezuela en este plan es que varios cabecillas criminales colombianos cruzan la frontera para refugiarse en ese país.

Según Sánchez, se buscará que Venezuela participe en el esfuerzo, especialmente en las zonas fronterizas, donde ha aumentado el desplazamiento de grupos armados y estructuras narcotraficantes.

Sánchez indicó que esta ofensiva implicará una “interacción con mayores capacidades en términos de inteligencia”, pero que la aplicación de la fuerza se hará respetando la soberanía de cada nación, con Colombia a cargo de las operaciones en su territorio y Estados Unidos apoyando en labores de inteligencia.

Además, se reiteró el interés en que Venezuela se integre de manera activa en esta estrategia regional contra el crimen organizado.

Durante la reunión en la Casa Blanca, los presidentes Petro y Trump, considerados previamente como rivales acérrimos, sostuvieron un diálogo en términos cordiales.

Trump incluso dedicó un mensaje en un libro para Petro, a quien definió como una persona “genial”, mientras que el mandatario colombiano destacó la franqueza del encuentro y su carácter directo.

