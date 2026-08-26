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Trasladan a Bogotá 32 animales rescatados en Quibdó tras terremoto

Perros y gatos rescatados en Quibdó llegaron a Bogotá con el apoyo de Satena tras terremoto.

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Foto: Instagram @cosmicaats

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
10:02 p. m.
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Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, 20 gatos y 12 perros rescatados en Quibdó fueron trasladados a Bogotá con apoyo de SATENA.

La movilización se realizó luego de que varios animales fueran encontrados entre los escombros y en condición de abandono durante las labores de atención en la zona. En la capital del país quedaron bajo el cuidado de fundaciones y organizaciones dedicadas a su protección.

¿Qué pasó con los perros y gatos rescatados en Quibdó?

Algunos de los animales fueron encontrados en medio de las estructuras afectadas por la emergencia, mientras que otros permanecían en situación de abandono.

Después del rescate, se identificó la necesidad de trasladarlos a Bogotá para que pudieran acceder a atención especializada.

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En total, 32 fueron movilizados por vía aérea: 20 gatos y 12 perros. SATENA apoyó el traslado desde Quibdó hasta la capital, facilitando su llegada a las organizaciones que se encargarán de su cuidado.

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El transporte fue realizado como parte de las acciones de apoyo posteriores al terremoto, en un contexto en el que las condiciones geográficas del Chocó pueden dificultar el desplazamiento de recursos y seres vivos que requieren atención fuera del territorio.

¿Qué pasará con los animales que llegaron a Bogotá?

Las fundaciones que los recibieron estarán a cargo de su valoración, recuperación y cuidado. El proceso permitirá determinar las necesidades particulares de cada uno y establecer las condiciones para su eventual adopción.

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Una vez superada esta etapa, las organizaciones podrán buscar familias responsables que les brinden un hogar definitivo, siempre que su estado de salud y recuperación lo permita. El traslado representa así un nuevo paso en la atención de los casos encontrados tras la emergencia.

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