Incendios en Tolima dejan a miles de animales silvestres atrapados por las llamas

Los incendios forestales que azotan el departamento del Tolima están cobrando víctimas más allá de los bosques y cultivos: la fauna silvestre enfrenta una crisis de supervivencia mientras las llamas consumen su hábitat natural en 10 municipios de la región.

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Animales también sufren por incendios en Tolima

Actualmente, 15 incendios activos mantienen en alerta a las comunidades del Tolima, especialmente en el municipio de Coello, donde las montañas que sirven como hogar a diversas especies animales están siendo devastadas por el fuego.

La situación ha movilizado a equipos especializados como la Patrulla de Salvamento de Colombia y Cortolima para rescatar a los animales atrapados.

Según las autoridades ambientales, “14 han llegado a nuestro centro de atención y valoración de fauna y están siendo recuperados, por supuesto, para poderlos volver a liberar”, Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima.

Los animales rescatados incluyen puercoespines, tortugas, serpientes e iguanas, muchos de ellos presentando quemaduras o en estado de desorientación.

La Patrulla de Salvamento de Colombia ha hecho un llamado a la ciudadanía: "Donde puedan y observen animales que tengan dificultades de movilidad, llamen a la Patrulla de Salvamento de Colombia, que estamos por hacer el rescate animal oportuno".

Esta coordinación ciudadana resulta vital para incrementar las posibilidades de supervivencia de la fauna afectada.

Para atender la emergencia, se han habilitado albergues especializados en Ibagué y otro en Cundinamarca.

Hasta el momento, cerca de 30 animales han sido trasladados al centro de atención y valoración de Cortolima, donde reciben tratamiento veterinario especializado.

Sin embargo, la realidad es desalentadora. Residentes locales reportan que han encontrado bastante animalitos muertos y han intentado ayudar dejando agua y comida en la parte de abajo del cerro para aquellos que logran escapar.

La mayor preocupación de los habitantes de la zona radica en que muchos animales quedan atrapados en medio de las llamas sin posibilidad de escape.

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Autoridades mantienen operativos para salvar animales

Cortolima y la CAR en Cundinamarca mantienen equipos de especialistas en alerta permanente para atender esta emergencia ambiental.

Cada hectárea quemada representa años de recuperación para el ecosistema, y cada animal que no logra ser rescatado a tiempo es una pérdida irreparable para la biodiversidad de la región.

Las autoridades continúan trabajando contrarreloj mientras los incendios permanecen activos.