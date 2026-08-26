Impactante: rescatan con una retroexcavadora a una adulta mayor en Nepal

Una devastadora avalancha de hielo y rocas de al menos 9 metros de altura golpeó varias poblaciones del norte de Nepal y la región del Tíbet en China, dejando un saldo preliminar de 157 personas muertas y cerca de 500 desaparecidas. El desastre natural, que ocurrió en cuestión de minutos, arrasó todo a su paso en un radio de 40 kilómetros.

Avalancha arrasó con todo a su paso en Nepal

Una de las primeras poblaciones afectadas fue el puerto Gyirong, ubicado en el Tíbet de China, en la frontera con Nepal.

Las imágenes captadas durante la tragedia muestran escenas de terror y caos. Cientos de personas intentaron correr para salvar sus vidas y evitar quedar sepultadas bajo toneladas de lodo y escombros.

Locales y turistas, entre el llanto y la desesperación, lograron llegar a zonas altas de la montaña, aunque quienes vivían y trabajaban cerca del río no tuvieron la misma suerte.

Las imágenes aéreas revelaron el gran socavón que dejó la avalancha, mostrando cómo el paisaje cambió radicalmente en cuestión de minutos. En el sur de Nepal, la mayor parte de la población de algunas localidades desapareció bajo el alud de lodo.

Sobrevivientes de la avalancha

Entre las imágenes que han dado la vuelta al mundo destaca la de una adulta mayor rescatada en medio de toneladas de lodo, confundida y en shock, sobre la pala de una retroexcavadora. Los sobrevivientes narraron los minutos de angustia vividos durante el desastre.

Un ciudadano relató cómo logró escapar: "Estaba en la terraza y la inundación también llegó hasta el último piso. No bajó hasta pasada más o menos una hora", aseguró Keshav Prasad, sobreviviente.

Sin embargo, no todos en su familia corrieron con la misma suerte. "Mi esposa ya había quedado sepultada por el deslizamiento de tierra mientras que nosotros nos quedamos en la terraza por seguridad. Después de cuatro o cinco horas me rescató un helicóptero", narró entre lágrimas.

Otras imágenes muestran a afectados que, entre el barro y las ruinas, arriesgaron sus vidas para recuperar algunas pertenencias del lodo, mientras otros damnificados salieron en busca de lugares seguros.

Tras el desastre, el Gobierno de China ordenó el despliegue de maquinaria pesada y organismos de socorro para atender a los heridos y continuar la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.