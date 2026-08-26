¡Monumental clasificación! Santa Fe eliminó a River Plate y avanzó a cuartos de Sudamericana

Independiente Santa Fe vivió una noche cargada de tensión ante River Plate en el estadio Más Monumental.

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El conjunto cardenal sufrió durante buena parte del compromiso, pero resistió, encontró el empate en la recta final y llevó la definición de la serie de Copa Sudamericana hasta los lanzamientos desde el punto penal.

River fue superior durante varios pasajes y generó las oportunidades más claras, mientras que el 'León' tuvo que apoyarse en su defensa y en Wbeimar Asprilla para mantenerse con vida.

Resumen y goles de River Plate vs. Santa Fe

Desde los primeros minutos, River Plate tomó la iniciativa y obligó a Santa Fe a defender cerca de su propia área. El conjunto argentino manejó la pelota, encontró espacios y llegó en varias oportunidades, aunque le faltó precisión para convertir.

Santa Fe resistió con nerviosismo y tuvo dificultades para generar peligro en campo contrario. Pese al dominio local, logró marcharse al vestuario con el 0-0, un resultado que mantenía completamente abierta la clasificación.

El panorama cambió rápidamente en el segundo tiempo. River mantuvo la presión y esta vez encontró el premio.

Al minuto 52, Sebastián Driussi marcó el 1-0 después de una buena asistencia de Gonzalo Montiel. El atacante definió hacia el segundo palo y finalmente logró superar la resistencia de Asprilla.

Franco Fagúndez salvó a Santa Fe y llevó la serie a penaltis

Con la desventaja, Santa Fe realizó modificaciones y adelantó sus líneas buscando el empate. Aunque continuó sufriendo con los ataques de River, comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área rival.

La recompensa apareció sobre el minuto 81, después de una mano dentro del área de River que terminó en penal para el conjunto colombiano.

Franco Fagúndez, quien había ingresado durante el segundo tiempo, asumió la responsabilidad y convirtió desde los once metros para establecer el 1-1.

El gol cambió por completo el cierre del compromiso. River volvió a buscar la victoria, mientras Santa Fe defendió un empate que terminó llevando la clasificación a una dramática definición desde el punto penal.

Así fue la definición por penaltis entre River y Santa Fe

River Plate:

Thiago Almada: GOL

Ángel Correa: GOL

Nicolás Otamendi GOL

Freitas: GOL

Rafael Borré: FALLÓ

Martínez Cuarta: FALLÓ

Fausto Vera: GOL

Facundo González: FALLÓ

Marcos Acuña: GOL

Meza: GOL

Santiago Beltrán: GOL

Santa Fe:

Maxi Lovera: GOL

Daniel Torres: GOL

Emanuel Olivera: FALLÓ

Luis Palacios: GOL

Franco Fagúndez: GOL

Jhojan Torres: FALLÓ

Iván Scarpetta: GOL

Jeison Angulo: FALLÓ

Helibelton Palacios: GOL

Christian Mafla: GOL

Wbeimar Asprilla: GOL.

Santa Fe avanzó a cuartos de final y enfrentará a Vasco da Gama.