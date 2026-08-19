Bioparque Ukumarí en Pereira lanza alerta tras terremoto: 400 animales en riesgo por falta de recursos

El Bioparque Ukumarí de Pereira es considerado como el primer santuario de flora, fauna y cultura de Colombia, enfrenta una crítica situación tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el Eje Cafetero el pasado 10 de agosto. Más de 400 animales, de 90 especies diferentes, están en riesgo debido a la escasez de recursos para su alimentación y cuidado.

¿Qué está pasando en el Bioparque Ukumarí?

El santuario alberga megavertebrados como tres elefantes, tres rinocerontes y cinco hipopótamos, además de aves, mamíferos y otras especies. Solo estos grandes animales consumen más de 2.5 toneladas de pasto, frutas, zanahorias y concentrados diariamente.

Según Raúl Murillo, gerente del parque, actualmente cuentan con reservas de alimentación y medicamentos para aproximadamente mes y medio o dos meses, considerando que la visitación ha caído más del 50%.

Pese a que estructuralmente el bioparque no sufrió daños, la caída del turismo ha golpeado las finanzas de la institución.

Ante esta emergencia, el bioparque activó el proyecto "Guardianes del Vivo" que permite adquirir membresías, desde cualquier parte del mundo, para proteger especies como la suricata, el jaguar, la jirafa y el oso. También ofrecen paquetes de apadrinamiento para llevar niños alojados en albergues temporales a visitar el parque con transporte y comida incluidos.

El bioparque también se encuentra recibiendo donaciones en especie como frutas, huevos y concentrados, así como contribuciones económicas. La información completa sobre cómo ayudar está disponible en su página web y redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube e Instagram.

Así mismo, Murillo hizo un llamado a la anticipación para evitar que los animales se queden sin alimento, pues el 85% de los ingresos del bioparque provienen de la taquilla y el 20% del consumo interno.

Impacto del terremoto en los animales del santuario

La sensibilidad de los animales también generó algunas afectaciones en varias de las especies. Así lo explicó Murillo, quien dejó saber que uno de los elefantes sintió el movimiento telúrico bajo sus pies.

"Uno de los elefantes al parecer sufrió un mareo. Se recostó un rato. Obviamente nos asustó mucho, activamos todo para ver lo que podía ser. Ya se levantó, se incorporó y estuvo bien. Pero muchos animales quedaron asustados, las aves, los venados. Empezamos a trabajar con etología que es el comportamiento, la salud mental y el enriquecimiento ambiental para su salud mental”, finalizó.