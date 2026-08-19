CANAL RCN
Colombia Video

Bioparque Ukumarí en Pereira lanza alerta tras terremoto: 400 animales en riesgo por falta de recursos

El santuario enfrenta escasez de alimentos y medicamentos para 90 especies tras caída del turismo por el sismo del 10 de agosto.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
09:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Bioparque Ukumarí de Pereira es considerado como el primer santuario de flora, fauna y cultura de Colombia, enfrenta una crítica situación tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el Eje Cafetero el pasado 10 de agosto. Más de 400 animales, de 90 especies diferentes, están en riesgo debido a la escasez de recursos para su alimentación y cuidado.

Indignante: sujetos se grabaron pateando a un perro en condición de calle en Cartagena
RELACIONADO

Indignante: sujetos se grabaron pateando a un perro en condición de calle en Cartagena

¿Qué está pasando en el Bioparque Ukumarí?

El santuario alberga megavertebrados como tres elefantes, tres rinocerontes y cinco hipopótamos, además de aves, mamíferos y otras especies. Solo estos grandes animales consumen más de 2.5 toneladas de pasto, frutas, zanahorias y concentrados diariamente.

Según Raúl Murillo, gerente del parque, actualmente cuentan con reservas de alimentación y medicamentos para aproximadamente mes y medio o dos meses, considerando que la visitación ha caído más del 50%.

Pese a que estructuralmente el bioparque no sufrió daños, la caída del turismo ha golpeado las finanzas de la institución.

Ante esta emergencia, el bioparque activó el proyecto "Guardianes del Vivo" que permite adquirir membresías, desde cualquier parte del mundo, para proteger especies como la suricata, el jaguar, la jirafa y el oso. También ofrecen paquetes de apadrinamiento para llevar niños alojados en albergues temporales a visitar el parque con transporte y comida incluidos.

El bioparque también se encuentra recibiendo donaciones en especie como frutas, huevos y concentrados, así como contribuciones económicas. La información completa sobre cómo ayudar está disponible en su página web y redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube e Instagram.

Así mismo, Murillo hizo un llamado a la anticipación para evitar que los animales se queden sin alimento, pues el 85% de los ingresos del bioparque provienen de la taquilla y el 20% del consumo interno.

Dastan y Gasper: los perros rescatistas del cuerpo de Bomberos de Bogotá que ya están en Cali
RELACIONADO

Dastan y Gasper: los perros rescatistas del cuerpo de Bomberos de Bogotá que ya están en Cali

Impacto del terremoto en los animales del santuario

La sensibilidad de los animales también generó algunas afectaciones en varias de las especies. Así lo explicó Murillo, quien dejó saber que uno de los elefantes sintió el movimiento telúrico bajo sus pies.

"Uno de los elefantes al parecer sufrió un mareo. Se recostó un rato. Obviamente nos asustó mucho, activamos todo para ver lo que podía ser. Ya se levantó, se incorporó y estuvo bien. Pero muchos animales quedaron asustados, las aves, los venados. Empezamos a trabajar con etología que es el comportamiento, la salud mental y el enriquecimiento ambiental para su salud mental”, finalizó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

La historia de tres enfermeras que arriesgaron su vida por salvar a recién nacidos en colapso del Hospital Universitario del Valle

Secuestro en Colombia

Liberan a joven de 19 años que fue secuestrada en La Guajira

EPS

Piden investigar a Gustavo Petro por presunto homicidio culposo tras la muerte del niño Kevin Acosta

Otras Noticias

Dólar

Dólar sigue cayendo en Colombia y alcanza su precio más bajo en más de 7 años

El dólar sigue bajando en Colombia y cayó por debajo de los $3.100, alcanzando niveles que no se registraban en el país desde hace más de siete años.

Tenis

Escándalo: figura del tenis mundial fue suspendida por consumo de cocaína

El tenista se pronunció en sus redes sociales, aceptó su error y pidió disculpas.

Artistas

Murió querido cantante en un grave accidente de tránsito

Chocó

“Colombia está sufriendo”: Shakira llama a más organizaciones para que donen tras el terremoto

Invima

Invima advierte por producto que promete quemar grasa: no tiene registro sanitario