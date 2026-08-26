Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?

La expansión del trabajo remoto, el teletrabajo y los modelos híbridos ha cambiado no solo la forma en la que las personas cumplen sus funciones, sino también la manera de prevenir accidentes y enfermedades relacionadas con la actividad laboral.

En Colombia, cerca del 6 % de los trabajadores desempeñaban durante 2025 sus labores bajo modalidades no presenciales o semipresenciales, de acuerdo con cifras citadas del DANE.

Este escenario implica que la Seguridad y Salud en el Trabajo ya no está restringida exclusivamente a oficinas, fábricas u otras instalaciones de las compañías. Las medidas de prevención también deben extenderse al lugar desde el cual el empleado desarrolla sus actividades, incluida su vivienda, cuando corresponda.

¿Un accidente en casa puede ser considerado laboral?

La Ley 1562 de 2012 establece que un accidente de trabajo es aquel suceso repentino que ocurre por causa o con ocasión de las labores desempeñadas y que puede generar una lesión, invalidez o incluso la muerte.

La normativa también contempla como enfermedad laboral aquella que surge por la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo o con el entorno donde se ejecutan las funciones.

Esto significa que un incidente ocurrido mientras una persona trabaja fuera de las instalaciones de su empresa podría llegar a ser reconocido como laboral, siempre que pueda establecerse una relación directa entre lo ocurrido y las funciones que estaba desarrollando.

“En las modalidades de trabajo fuera de la empresa, estos eventos podrían ser reconocidos como de origen laboral siempre que exista una relación directa y demostrable entre el hecho ocurrido y las funciones desempeñadas o desarrolladas”, así lo señala Clara Eugenia Cifuentes, líder de Prevención de la Enfermedad Laboral de Positiva Compañía de Seguros.

Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) son las encargadas de determinar el origen de un accidente o una enfermedad. Cuando existe controversia frente a esa calificación, el caso puede llegar a las Juntas de Calificación de Invalidez en primera o segunda instancia.

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¿Qué deben hacer empresas y trabajadores para prevenir riesgos?

La prevención en las modalidades remotas o híbridas supone responsabilidades para ambas partes. Las empresas deben dejar claramente definida la modalidad bajo la cual trabaja cada empleado, realizar los respectivos reportes ante la ARL, evaluar periódicamente los riesgos y ofrecer capacitación sobre ergonomía, pausas activas y salud mental.

También resulta necesario promover la desconexión laboral y disponer de canales adecuados para informar accidentes, síntomas o condiciones que puedan representar un peligro para los empleados.

Por su parte, los trabajadores deben procurar un espacio iluminado, seguro y ergonómico, respetar los horarios establecidos y reportar oportunamente cualquier incidente relacionado con sus funciones. Realizar pausas activas, cuidar la postura y reducir la fatiga visual también hacen parte de las medidas recomendadas.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.