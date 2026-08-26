¿Falta desarrollo normativo en ciertas disposiciones de la reforma laboral?: Interponen acciones

Una firma de abogados colombiana decidió radicar una medida judicial para que el Gobierno Nacional reglamente aspectos clave de la reforma laboral aprobada en 2025.

SPL Salgado Abogados y Consultores interpuso 14 acciones de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que diversas disposiciones de la reforma laboral permanecen sin el desarrollo normativo necesario para su aplicación efectiva.

Carlos Mario Salgado, director jurídico de la firma, señaló que el objetivo es "que la reforma laboral se materialice y que exista mayor seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas".

Los artículos de la reforma laboral en los que habría falta de reglamentación

Las acciones judiciales se concentran en disposiciones contenidas en los artículos 18; 26, 27 y 28; 31 y su parágrafo segundo; 32, 33 y 34; 49, 50 y 56; además del artículo 61 con su respectivo parágrafo.

Según los accionantes, estos artículos requerirían de reglamentación gubernamental para precisar procedimientos, condiciones y mecanismos de aplicación.

Una reforma laboral no puede quedarse únicamente en el texto de una ley. Si el propio legislador estableció obligaciones que requieren reglamentación para su adecuada implementación, estas deben cumplirse.

Exigen cumplimiento de la normativa de la reforma laboral

Estas acciones interpuestas constituyen un mecanismo judicial contemplado en el ordenamiento colombiano mediante el cual se solicita ante la jurisdicción el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos.

Este instrumento permite a ciudadanos y organizaciones exigir que las autoridades cumplan obligaciones claramente establecidas.

Para la firma demandante, la ausencia de estos desarrollos normativos genera incertidumbre interpretativa que afectaría tanto a empleadores como trabajadores.

La falta de reglamentación puede generar incertidumbre frente a la aplicación práctica de algunas disposiciones. Las empresas necesitan saber con claridad cuáles son las reglas que deben cumplir y los trabajadores conocer el alcance efectivo de los derechos y obligaciones establecidos por la reforma.

Los empleadores requieren reglas claramente desarrolladas para adoptar políticas internas, procedimientos y decisiones relacionadas con sus trabajadores. Por su parte, los empleados necesitan conocer con precisión cómo se materializarán los derechos incorporados en la legislación.

"Una vez existe una ley, el reto institucional es garantizar su cumplimiento. La seguridad jurídica exige que trabajadores y empleadores sepan cuáles son las reglas y cómo deben aplicarse", indicó Salgado.