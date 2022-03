Benedetti llamó “cobarde” a Federico Gutiérrez tras tenso momento en debate

Armando Benedetti ha sido tendencia en redes sociales durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video en el que el senador aparentemente tenía intenciones de golpear al candidato presidencial, Federico Gutiérrez, minutos después de que este nombrara a Benedetti para hacer referencia a casos de corrupción.

Tras la finalización del debate del pasado lunes en el que Gustavo Petro, Federico Gutiérrez e Ingrid Betancourt dieron a conocer algunas propuestas para su gobierno, Armando Benedetti, quien estaba presente acompañando a Petro, se lanzó en contra del exalcalde de Medellín insultándolo.

Le puede interesar: ¿Le iba a pegar? El 'agarrón' entre Armando Benedetti y Federico Gutiérrez

En las imágenes se observa que Benedetti, visiblemente molesto, le dice a Gutiérrez “bobo hijuep...”, mientras otras personas intentan calmarlo. “Venga, venga, venga y discutimos”, se le escucha al senador.

Esta situación se dio debido a que el senador se molestó enormemente, luego de que ‘Fico’ Gutiérrez decidiera cuestionar a Petro por aceptar el apoyo de Benedetti. El cuestionamiento se dio por la investigación que tiene Armando Benedetti, compañero de Petro, por posible enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema de Justicia.

Vea también: ¿Centro Democrático apoyará a 'Fico'? El partido hará consulta interna para decidirlo

Las críticas desde todos los sectores para el senador llegaron y lejos de disculparse, Benedetti se pronunció mediante sus redes sociales calificando a Gutiérrez de “cobarde” por tener esos señalamientos en eventos en los que “no se pudiese defender”.

“Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: “Fico” más que un bobo es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder. ¿Será que así lo acostumbró su secretario de la mafia Gustavo Villegas?”, fueron las palabras del senador en su cuenta oficial de Twitter.

Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: “Fico” más que un bobo es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder. ¿Será que así lo acostumbró su Secretario de la mafia Gustavo Villegas? — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 16, 2022

Más información: ¿Francia Márquez iría por la Alcaldía de Bogotá?

El video ha tenido cientos de réplicas, en las que han criticado la actitud desafiante de un personaje de la política colombiana como lo es Armando Benedetti, en contra de un candidato presidencial y uno de los principales rivales de Gustavo Petro.