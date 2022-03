¿Centro Democrático apoyará a 'Fico'? El partido hará consulta interna para decidirlo 

A pesar de que Óscar Iván Zuluaga renunció a su candidatura por el Centro Democrático y anunció que respaldaría a Federico Gutiérrez, el partido no ha tomado la decisión de irse en su totalidad a apoyar la campaña del exalcalde de Medellín.

El propio líder del partido, el expresidente Álvaro Uribem propuso que se conforme un comité político para estudiar las propuestas de los candidatos y hacer una consulta interna a todos los militantes y miembros de la colectividad, para tomar una decisión sobre el apoyo presidencial.

El comité estará conformado por Miguel Uribe Turbay, la senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia, el senador electo Alirio Barrera y el representante Óscar Darío Pérez. Habrá consulta permanente con Óscar Iván Zuluaga.

“Hay que pensar muy bien, yo le pido a ese comité político una reunión permanente, pensar muy bien, consultar con todos los compañeros, mirar a ver como hay unas jefaturas de debate regionales y definir el paso que vamos a dar (...) Me parece que el partido debería abrir una consulta a los 600.000 inscritos por las redes, que cada uno se pronuncie, que el comité diga que se les debe preguntar, pero que cada uno se pronuncie y ese comité debe definir los puntos programáticos fundamentales”, sostuvo Uribe.

Posturas desde el Centro Democrático

Los congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera (recién electo), se pronunciaron sobre la propuesta del expresidente Uribe.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que la colectividad debe hacerse desear y entender que son fundamentales para poderle ganar a Gustavo Petro.

“Defiendo la idea de que debemos valorizar este partido y no salir corriendo al primero que nos diga, eso no debe ser así, este partido se valorizó por usted señor presidente Uribe”, dijo Cabal en medio de la reunión.

La senadora Paloma Valencia lamentó que algunos congresistas hayan decidido apoyar a Federico Gutiérrez en la consulta del domingo, olvidándose que el Centro Democrático tenía su propio candidato presidencial.

“Me duele que muchos se hayan ido a apoyar una coalición cuando nosotros teníamos un candidato. Me duele porque usted, doctor Óscar Iván, era el presidente que necesitaba Colombia, me duele porque usted representaba a los que votamos por el No”, sostuvo.

Alirio Barrera, exgobernador de Casanare, dijo que se debe reformar el Centro Democrático desde las regiones y pidió tomar una pronta decisión sobre el respaldo presidencial.

“Hay que hacer un fortalecimiento de las estructuras del partido en las regiones, hay que reformarlo desde las bases populares del pueblo y contarles la realidad del país. Cualquier decisión debe tomarse cuanto antes, porque muchas de las bases populares no saben qué hacer”, indicó.